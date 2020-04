El gobernador de la provincia, Omar Perotti, manifestó anoche en conferencia de prensa que "los comerciantes ya pueden consultar las diferentes actividades que permanecerán habilitadas en el medio de la cuarentena. Para saber quiénes podrán hacerlo, lo van a poder consultar en la web de gobierno de la provincia, donde estará el listado de los locales autorizados en lo que refiere comercio minorista".

[EN VIVO] Conferencia de prensa sobre #Coronavirus (COVID-19).

Por otro lado manifestó también que en cuanto a "la modalidad de trabajo de cada comercio va a depender de la ubicación o localidad en la que se encuentre ya que algún municipio o comuna tendrá la potestad de establecer horarios para distribuir los paquetes (en la página de gobierno se da el horario de 12 a 16), algunos lo podrán hacer con los canales habituales de delivery así como también la posibilidad de hacerlo a través de taxis, remises o transportes escolares ", sostuvo Omar Perotti.

Omar Perotti on Twitter Sumamos el reclamo unificado de los comercios minoristas, ante situaciones de inequidad. Para que puedan sumarse a la modalidad de entrega puerta a puerta, sin atender al público, con una plataforma web comercial y/o telefónicamente. — Omar Perotti (@omarperotti) April 18, 2020

Frente a esta idea, UNO Santa Fe dialogó con Jorge Blesa, representante de los transportistas escolares de la ciudad de Santa Fe, quien manifestó: "No resulta viable la idea ya que por un lado hay personas que realizan este servicio en la ciudad como serían los fletes, no tenemos idea del costo que tendría el servicio, si el comerciante lo compara con los precios de delivery en el mercado, de seguro sería más caro y no le conviene, también hay ciertos comercios que ya tienen establecido su medio de transporte de antemano. Nos sorprendió verdaderamente su anuncio".

Lo que sí se llevó adelante en este último tiempo y está relacionado con la pandemia, es una capacitación a los trabajadores de este sector para el traslado de personas hacia los centros de aislamiento que se están preparando en la ciudad.

Por el momento, los 215 transportistas escolares, que con su trabajo alcanzan a unas 400 familias, siguen estando parados sin posibilidad de llevar un ingreso a casa, esperando una ayuda ya sea de nivel nacional, provincial o local.