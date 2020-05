Recrudece la inseguridad en la costa: llegaron a denunciar 15 robos en 24 horas

El reclamo de seguridad de los vecinos de la zona de Ruta 1, Colastiné, Villa California y hasta sectores de la ciudad de Rincón, viven por estas horas un fuerte recrudecimiento de los episodios de inseguridad. Desde el pasado fin de semana son testigos de múltiples robos bajo distintos mecanismos delictivos, desde el robo a mano armada, ingresos a comercios, robos a viviendas, hurto de motos, bicicletas, bombas presurizadoras de agua y hasta caballos.

"En un día, se llegaron a denunciar entre 15 y 20 robos. Acá en la zona de la costa las políticas de seguridad fracasaron. No puede ser que para una zona de 5 kilómetros de extensión exista una subcomisaría, con tres policías y dos camionetas", subrayó en diálogo con UNO Santa Fe, Claudio Reniero, vecino y comerciante de la Ruta 1.

"La inteligencia delictiva es impresionante porque nos tienen calculados todos los movimientos; acá te descuidás un segundo y te roban o te ingresan a tu vivienda. Es muy difícil vivir así, con muchísimo temor todo el día. No queda otra que invertir en seguridad propia además de cuidarnos entre todos los vecinos, pero pareciera que nada alcanza", continuó Claudio.

Ya enviamos una infinidad de notas, tuvimos ciento de reuniones con políticos de todos los partidos y nos manifestamos los vecinos en muchas ocasiones sobre la ruta pidiendo mayor seguridad. Nosotros nunca nos vamos a cansar de seguir reclamando como vecinos. Vamos a insistir por todos los medios necesarios hasta que alguien nos escuche, porque en esta zona cada vez vive más gente y cada vez hay más robos", finalizó el vecino y comerciante de la Ruta 1.

El relato de los vecinos involucrados con el pedido de seguridad para el corredor de la Ruta 1, coincide en afirmar "que el trabajo de la Policía es muy bueno, porque conocen a los vecinos y saben moverse por la geografía de la zona, pero la falta de recursos no les permite hacer más de lo que hacen".

"Dentro del contexto de cuarentena y aislamiento, los vigilantes de la Subcomisaría 4ª, para colmo que son pocos, están más ocupados en los controles. Esta situación hace que la ola de robo haya crecido en los últimos días. No tenemos quejas para el accionar de los policías, pero sí para las condiciones de suma precariedad con las que trabajan", contó otra vecina de la zona, muy inmiscuida con el pedido de mayor seguridad, y agregó: "La estructura de la subcomisaría es un desastre, no pueden abrir las ventanas por la podredumbre de las persianas, el cielorraso se cae, todos los cables de electricidad están colgando, la higiene del baño no existe; no es justo para los trabajadores que realicen sus funciones bajo esas condiciones".

La comisión de seguridad de los vecinos de la Costa, se reúnen a diario y están en contacto continuo con el personal de la Subcomisaría 4ª. "No queremos que remuevan a los policías, estamos conformes con su trabajo, pero la realidad es que no tienen elementos para patrullar. Acá no es cuestión de cambiar jefes, sino de invertir en más estructura de seguridad para toda la zona; falta decisión política, de todos los ámbitos de gobierno, para cambiar las cosas", manifestó una integrante de la comisión de seguridad barrial.