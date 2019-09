La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concretó con éxito el proceso de subasta pública de doce terrenos ubicados en barrio Candioti Sur. A partir del trabajo conjunto entre el Municipio y la Nación, la venta de estas parcelas permitirá potenciar el uso de estos espacios que estaban vacantes, en el marco del Plan Urbano y en una zona privilegiada de la ciudad. Se trata de los últimos lotes, de los 22 que había disponibles en ese sector.

La secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna, señaló que se trató de la “última etapa de subastas de terrenos en barrio Candioti Sur que habíamos acordado con la AABE y la Nación, a partir de esta política que desde el ente vienen llevando adelante, y con el objetivo de poner en valor inmuebles del estado nacional que estaban en desuso, abandonados, con riesgo de intrusión, que generaban inseguridad, y en algunos casos, hasta con intervenciones irregulares”.

Valoró que a pesar de las dificultades económicas “el proceso se sostuvo, por la importante cantidad de interesados en participar de este proceso de subasta electrónica, que se concretó entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre”. “Además, es un dato muy significativo, los valores alcanzados en cada una de las operaciones. En casi todos los casos superaron en un 50% el precio base propuesto para cada lote, llegando incluso hasta sumas superiores en un 150%.”, resaltó.

En tanto, el titular de AABE, Ramón Lanús remarcó que “estos terrenos estaban subutilizados y ahora con su venta se van a generar desarrollos, inversiones y empleos en la ciudad de Santa Fe. Desde Nación buscamos crear un impacto social y económico positivo para los ciudadanos y sus comunidades a través de la gestión transparente y eficiente de los inmuebles del Estado Nacional”.

Lotes y valores

Cinco lotes correspondientes al Sector 3 fueron subastados en valores que superan el 75% del precio base establecido. El Lote A, ubicado en Pasaje Grilli 2099, se subastó en U$S 106.000, lo que implica un 77% frente a un precio base de U$S 59.658. El Lote B -Las Heras 2782- se adjudicó en U$S 100.000 (base U$D 59.316). En tanto, el Lote C -Pasaje Grilli 2051- en U$S 130.000 (base U$D 79.756). Además, por el Lote D -Alvear 2739- se ofertó U$S 140.000 (precio base U$D 94.181) y por el Lote H -Eva Perón 2050 – U$S 142.00 (base U$D 95.159).

Mapa 1.jpg

En el caso del Sector 4, en las siete parcelas subastas se ofertaron valores superiores al 100%, llegando incluso hasta el 170% sobre el precio base propuesto. El Lote A situado en Fray Justo Santa María de Oro 2051 se subastó en U$S 120.000, frente a un precio base de U$S 57.560; y el Lote B -Fray Justo Santa María de Oro 2031- se adjudicó en U$S 126.000, aproximadamente un 170% por sobre la base propuesta de U$D 46.536.

El Lote C, ubicado en Fray Justo Santa María de Oro 2001, fue subastado por U$S 114.00 (precio base U$D 48.623); el Lote D -Alvear 2783 alcanzó un valor de U$S 130.000, lo que representa un 150% por sobre la base de U$D 51.575; y el Lote E -Alvear 2777- U$S 112.000 (base U$D 51.339). Asimismo, por el Lote F -Pasaje Grilli 2000- se ofertó U$S 120.000 frente a una base propuesta de U$D 54.882; y por el Lote G -Pasaje Grilli 2050- U$S 126.000 (base U$D 57.323)

TerrenosCandioti.JPG

Destino de los recursos

Los convenios que oportunamente se rubricara entre el municipio, AABE y el Ministerio de Transporte de la Nación, un porcentaje de lo recaudado en las subastas de los lotes se reinvierte en la ciudad.

“Respetando la normativa nacional se estableció para estos casos que el 70% de lo obtenido en la subasta se destine para mejorar el tránsito del ferrocarril por la ciudad de Santa Fe, hasta tanto se concrete la obra del Circunvalar Ferroviario y el traslado de la playa de maniobras -que ya está en proceso de desafectación- a Lagunas Paiva”, señaló Andrea Valsagna.

En ese sentido, detalló que los fondos afectados por la subasta realizada el año pasado ya se destinaron a las tareas de mejoramiento de la infraestructura de vías férreas en la ciudad, para mejorar el paso del tren en las zonas donde había descarrilamientos.

“Así, todos esos fondos vuelven a la ciudad para mejorar por un lado la seguridad vial, hasta tanto se concrete la obra del circunvalar; impulsar el desarrollo del Circunvalar, esa obra que finalmente nos va a permitir sacar definitivamente al tren del área urbana, y, además, estamos apostando a la reactivación ferroviaria que se ha venido dando de manera sostenida en estos últimos cuatro años en nuestro país”, argumentó la funcionaria.

Sector pujante

Ante las muy buenas ofertas recibidas, Andrea Valsagna señaló que se trata “de inmuebles que están en uno de los barrios más consolidados de la ciudad, que cuenta con todos los servicios, y con una cercanía con el Puerto y el área comercial; con sectores educativos también, como el Liceo Municipal en el Molino Marconetti; con la Peatonal y todo el centro histórico de la ciudad de Santa Fe. Como nos planteamos desde un principio con el intendente José Corral, queremos que todo esta zona se transforme en un motor del desarrollo de la ciudad que queremos: la de la pujanza, las oportunidades y la economía dinámica, referencia en la región”.

Asimismo, subrayó que “a partir del trabajo en equipo, y lo que que conversamos con los propios vecinos y la vecinal de Candioti Sur, estos terrenos se subastaron de manera individual -lote por lote- para que de esta manera haya una diversidad de inversores interesados, lo cual quedó expresado en el número de oferentes”.

A modo de ejemplo, en el Sector 4, hubo 17 inscriptos para participar de la subasta de los Lotes A, B y G; 18 para el Lote E y 21 para el Lote D. “En los lotes que tenían la mayor cantidad de inscriptos, se registraron los mayores niveles de oferta sobre los precios bases establecidos para cada parcela”,afirmó.

Además, indicó que “el hecho de hacerlo lote por lote, tiene que ver con respetar lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento Urbano. Como son los lotes que están en el interior del barrio, tienen una edificabilildad baja, para mantener el paisaje y el entorno urbano de escala barrial. Recordemos que los lotes que se subastaron en la primera instancia, que están ubicados sobre avenida Alem, son lotes que requieren de una inversión y un desarrollo inmobiliario importante, y además tienen un ROU que permite la mayor altura de edificación de la ciudad”.