Transporte urbano: el municipio gestiona más subsidios de Nación y analiza subir el boleto

El 2019 no fue un año más para el sistema de transporte urbano. La decisión del gobierno nacional, a finales de 2018, de reducir notoriamente los subsidios al sector cambió el esquema tradicional.

En la nueva ecuación, pasaron a tener mayor responsabilidades los gobierno provinciales quienes debieron inyectarle recursos ya no solo al servicio interurbano (bajo la órbita provincial) sino también a los urbanos, competencia exclusiva de las ciudades.

Santa Fe es una de las pocas ciudades importantes de la región que actualizó la tarifa solo una vez en el año. Fue en enero, luego de la quita de subsidios nacionales, y se trató de un incremento del 50 por ciento. El boleto urbano pasó de costar $14,35 a $21,50 (valor actual).

Este lunes, el intendente Corral volvió a señalar que hubo un pedido de los empresarios de actualizar el boleto. "Estamos haciendo los análisis para cuidar el bolsillo de los usuarios", dijo el mandatario. Reconoció que se trata de una cuestión vidriosa ya que "si aumentamos mucho la tarifa se pierden pasajeros y entramos en un círculo vicioso".

Así, el desafío sigue siendo de qué forma se le brindan recursos al sistema para que no se deteriore el servicio, pero al mismo tiempo no aumentarle el boleto al usuario para que no caiga la cantidad de pasajeros.

Corral afirmó que de alguna forma "hay que compensar los mayores costos por inflación" que tuvo el servicio, y añadió: "Estamos gestionando un refuerzo de los subsidios nacionales. Algo conseguimos este año pero queremos conseguir algo más. Y estamos analizando para los próximos días dar alguna información más precisa. No queremos que el servicio se deteriore porque si se deteriora también se pierde pasajeros".

Consultado sobre si es viable un boleto a 41 pesos, como solicitan los empresarios, Corral afirmó en declaraciones a la emisora LT10: "No, de ninguna manera. Es un pedido de los empresarios pero no estamos pensando de ninguna manera en ese tipo de situaciones que afectarían el bolsillo de los santafesinos. Pero en los próximos días vamos a dar información más precisa".

Subsidios

La quita de subsidios nacionales anunciadas por el entonces ministro Dujovne formaron parte del objetivo de conseguir déficit cero. Dicha medida, le significó a Santa Fe que a partir del 1 de enero de 2019 a la provincia dejarán de llegar 3.000 millones de pesos

En contrapartida, la provincia incluyó en el presupuesto para el año en curso $1.500 millones (la mitad de lo que llegaba desde Nación) para contener la tarifa interurbana y urbana. UNO Santa Fe informó en agosto que, de ese total, la ciudad capital recibe todos los meses alrededor de 18 millones de pesos (211 millones en el año).

Cabe recordar que este medio también confirmó la decisión la Secretaria de Transporte de la provincia de no tener entre sus planes “destinar más fondos al sostenimiento de los servicios" de transporte, tanto urbanos como interurbanos.En ese sentido, funcionarios de la casa gris fueron contundentes en "que cada jurisdicción (cada municipio) es responsable de su propio transporte".

El gobierno nacional creó un fondo de de 5.000 millones para todo el país (de 3 mil que solo venían a la provincia). El mismo, se distribuye de manera proporcional en todo el país, y no tendría más disponibilidad.

Además, se creó otro fondo de 1.500 millones de pesos, destinado a las ciudades del interior que ya tienen implementado el sistema Sube. Santa Fe ya habría recibido 126 millones, en 12 pagos a partir de enero.

Por lo que pudo saber UNO, de ese fondo quedarían disponibles (a julio de este año) aproximadamente la mitad. Se tratan de recursos que se encuentran bajo la órbita de Guillermo Dietrich, ministro del Interior.