Tras los pasos de Maguid, Pignata proyecta una agrupación

Sebastián Pignata, nieto del dirigente Alberto Maguid, ícono por décadas de UPCN Santa Fe, preside la agrupación que rinde homenaje al líder gremial con la que abren camino para “recuperar la grandeza que caracterizó a la seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación, por muchos años”.

Empleado de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, y en plena vigencia de su banca como concejal de la Ciudad de Santa Fe por el PJ, el joven aseguró: “En este último tiempo, el significado que tiene el gremio para los trabajadores de Santa Fe se ha ido alejando de lo que algún día soñó y visualizó Maguid. Tenemos los beneficios que tenemos, porque hubo alguien que pensó en nosotros como trabajadores. Alguien que soñó grandes obras, trabajó y nos hizo parte. No estamos dispuestos a dar ni un paso más alejándonos de aquella dirigencia que escuchaba a cada uno de sus afiliados, que valoraba y representaba a cada trabajador sin importar de dónde sea”.

Asimismo, se refirió a quienes acompañan e integran el proyecto: “Armamos con un grupo de compañeras y compañeros afiliados al gremio, muchos que por alguna y otra razón se fueron de UPCN y otros que no se sentían representados por otros sindicatos. En el interior estamos armando un trabajo increíble, nos encontramos con muy buena predisposición en todo el territorio provincial. Nos acompañan también jubilados que han pasado por la administración pública y tienen mucho que aportar y enseñarnos de su trayectoria. Estamos contentos de escucharlos y contar con su entusiasmo”. Y agregó: “La familia, amigos y dirigentes de la línea fundadora están muy comprometidos con este proyecto, lo cual nos fortalece y posibilita una construcción más sólida”.

“Todo empleado público es un compañero, cada trabajador es UPCN, no pensamos al otro como alguien que tiene que pararse en una vereda u otra, o que si defiende sus intereses es traidor. UPCN tiene una trayectoria y una historia que se revela en cientos de conquistas para los trabajadores. Es una gran responsabilidad construir hacia adelante desde estos parámetros. No se trata solo de gestión sindical. Hay que estar. Cuando los afiliados dejen de ver pertenencia, y no solo verse forzosamente en la necesidad de irse, si no también en la renuncia a modo de castigo por reclamos no escuchados, no habrá gestión que hacer, habremos perdido entonces, nuestra razón de ser; los trabajadores”.

“Sería pobre reducir el gremio a una comisión directiva, porque somos todos los trabajadores públicos, somos valores, somos historia, somos todos. Creo que eso se perdió. La identificación, la pertenencia, el poner al trabajador ante todo”.

Escuchar, la clave

Consultado por la motivación principal de las acciones de la agrupación, Pignata señaló: “Nos preocupa la falta de escucha. La manera en que se ignora la situación actual, no solo del trabajador público, sino también la manera en la que se configura la identidad de la institución en los pasillos de las dependencias públicas. Lejos de causarnos dolor que se refieran a UPCN desde un lugar de enojo y reclamo, es hora de atender ese llamado. No se puede seguir mirando para otro lado, cuando la institución pierde la esencia más que nunca hay que abrir los oídos y trabajar juntos para una salida. No se puede barrer bajo la alfombra y hacer como si nada”.

“Los disensos, las diferencias, hacen bien a la salud de la democracia de la institución. Pensar distinto no es para nosotros ninguna barrera para la construcción. Al contrario. Nuestra propuesta es colectiva, incluye a todos, porque la estamos haciendo entre todos”.

En ese sentido, Pignata destacó que desde el proyecto habilitaron canales para que “los trabajadores tengan la oportunidad de ser escuchados, en su más genuina expresión, manifestando realmente la situación, personal o de su lugar de trabajo, para ser tenida en cuenta”. De esta manera, hizo referencia a un sondeo de opinión anónimo, del que pueden participar los trabajadores desde cualquier punto de la provincia. El mismo se encuentra disponible en los canales oficiales de la Agrupación Alberto Maguid.

“La tecnología nos permite estar cerca, sobre todo en este contexto, no es la primera aproximación que tenemos con los trabajadores, pero sí comprendemos su necesidad de hacerlo anónimo y en términos generales. Por eso creemos que los resultados nos ofrecerán sin dudas un reflejo de la situación al momento sobre el bienestar del afiliado”.