Un periodista deportivo se cansó de "caretearla" y confesó de qué club es hincha

Martín Souto rompió con los moldes del periodismo deportivo. Tras conducir el programa Paso a Paso durante 17 años junto a su colega Ariel Rodríguez, decidió confesar de qué equipo es hincha.

Souto aseguró que se cansó de "caretearla" y dijo que "eso también tiene que ver con el psicoanálisis. En los medios inevitablemente se caretea y no se puede decir todo lo que se piensa".

libero.jpg

En una entrevista con la revista Paparazzi, manifestó: "Trato de dibujarla, ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida. Hace 30 años que voy a la Bombonera a ver a Boca. Mis hijos y mi viejo también son hinchas. Tengo capacidad de análisis y mucha gente no lo sabe. Si querés ver de qué cuadro es un periodista deportivo fíjate cuando critica, porque ahí le sale el hincha, lo pasional”.

martin_souto_hincha_boca.jpg

Martín, que se mudó a una departamento con vista a la Bombonera, explicó por qué decidió gritar su verdad: “Viví mucho por esta zona y cuando vi que la terraza daba a la cancha sentí que era una señal. Siempre voy a la cancha, al sector B. No me quedo en el palco de prensa y voy hace 30 años. He pedido días en el trabajo para seguir a Boca. Hay un montón que eligen no decirlo, y yo llegue hasta aquí".