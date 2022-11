Unión tuvo una destacada actuación en la segunda jornada en Parque Roca

Se disputó el segundo día del Campeonato Nacional Absoluto Open de Natación y Campeonato República de Natación Junior que se realiza hasta el próximo sábado 26 de noviembre en la pileta olímpica de Parque Roca. Las pruebas que se realizaron fueron 400 combinado, 100 espalda, 200 pecho, 200 libre, 50 mariposa y 4×100 combinado.Con la intención de ver cómo estaba la nueva posta de selecciones juvenil, se realizó un pedido de tiempo oficial en medio de la competencia organizada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Valentín Almada, Matías Santiso, Ulises Saravia y Dante Nicola, este último oriundo de la ciudad de Morteros, pero radicado en la ciudad de Santa Fe, realizaron un nuevo récord nacional de postas de selecciones juveniles, con 3.43.75Los destacados nadadores de nuestro país, no sólo se bajaron el tiempo en algo más de 7 segundos, sino que sus números hablan por sí solos... de no ser por la ausencia de Almada en el último Mundial Juniors de Lima, con este tiempo en los 4x100 combinados, la Argentina hubiera terminado cuarta por delante de Brasil y a apenas 7/100 de Francia. Una muy buena performance, sobre todo pensando en el futuro de la disciplina.En materia de equipos, Unión de Santa Fe se lució en Buenos Aires, ya que, en mayores, logró imponerse en la prueba de 4x100 combinados varones, con un registro de 3.48.01. El team A del Tate lo conformaron Tomás Di Paolo, Gabriel Morelli, Nicolás Deferrari y Benjamín Ghione. Por su parte, el equipo B de Unión de Santa Fe, conformado por el neuquino Agustín Hernández, el matancero Gian Franco Turco, el morterense Dante Nicola y el reconquístense León Driussi, con 3.54.61, ocuparon el segundo lugar del podio.En los 400 metros combinados, en varones, se impuso Martín Materano de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester con un registro de 4.33.17, mientras que segundo quedó Gian Franco Turco de Unión con 4.33.46. En mujeres, la campanense Agostina Hein fue la triunfadora con un registro de 4.53.83.En los 100 metros espalda, el marplatense Ulises Saravia fue el ganador en varones, con un tiempo de 56.01. El segundo lugar del podio lo consiguió Agustín Hernández de Unión, y tercero, otro unionista, Tomás Di Paolo. En la cuarta posición quedó Nicolás Deferrari, y octavo, Benjamín Ghione, ambos de Unión. En mujeres ganó Andrea Berrino de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester con una marca de 1.02.73.En los 200 metros pecho, Juan Carrocia de Quinto Estilo Ruta Club fue el ganador con 2.14.45. El segundo lugar del podio fue para Gabriel Morelli con 2.16.70, y tercero, Dante Nicola, ambos de Unión de Santa Fe. En mujeres, se impuso Sol Bertotto de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, mientras que Julia Christen de Esperanza quedó en la cuarta posición.En los 200 metros libre, Gian Franco Turco de Unión se ubicó octavo en varones, y la unionista Andrea Sánchez Bisio quedó en la sexta posición. En los 50 metros mariposa, el sanisidrense Nicolás Deferrari de Unión de Santa Fe ocupó el tercer lugar del podio en los 50 metros mariposa, prueba ganada por el marplatense Ulises Saravia. En mujeres, ganó María Ruggiero de Once Unidos de Mar del Plata, mientras que Julia Christen no logró pasar la eliminatoria.En la penúltima jornada del certamen que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires será el turno de las pruebas de 1500 libre, 100 mariposa, 200 espalda, 50 pecho y 4×100 libre. En los 1500 competirán Gian Franco Turco, León Driussi y Benjamín Ghione de Unión; Pilar Jovellano y Nicolás Deferrari de Unión, y Betsabé Ratque del Lawn Tenis Club Esperancino. En los 200 espalda competirá el neuquino Agustín Hernández, Tomás Di Paolo y Benjamín Ghione de Unión. En los 50 metros pecho harán la prueba Gabriel Morelli, Dante Nicola y Thomás Jovellano de Unión de Santa Fe, y en mujeres, lo hará Julia Christen de la ciudad de Esperanza.