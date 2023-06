Aguilar: "El resultado en Unión llega por otro lado"

En diálogo con radio Sol Play 91.5, y en referencia a la partida del chico Isla para tener su prueba en Alemania, sostuvo que "estamos lejos de Europa en lo económico, en otras estamos mejor que ellos, la demanda de jugadores sudamericanos es cada vez mayor. Para nosotros es un privilegio, estamos por el buen camino, reflejado en Primera con tantos jugadores del club donde abundan los jóvenes".

Más adelante apuntó que "no podemos dar nombres pero sigue sonando el teléfono de la Selección Argentina Juvenil, con intenciones de citar, es una continuidad dentro del proceso, buscamos que el chico llegue a Reserva, a entrenar con Primera en pretemporada, nos permite foguearlos antes de una venta. Antes se esperaba 20/21 años para debutar, ahora eso se acortó".

Aguilar tampoco dudó en expresar que "uno trata de ser claro con los entrenadores que están en el día a día con los chicos, el hincha es muy pasional, hay dirigentes exitistas, y otros que entienden que hay que trabajar desde abajo. A veces hay que hacer oídos sordos porque el resultado es circunstancial, hay que tener muñeca para saber cuando uno debe ser protagonista. Se enseña el sistema, hay que estar tranquilos y fijarles a jugadores, entrenadores y dirigentes pautas. El resultado está llegando por otro lado, que en Primera hay 8 de 11 que son jugadores del club".

El coordinador rojiblanco subrayó que "esto del estudio va de la mano con el fútbol, hay un planteo a los padres, a los jugadores, con un equipo interdisciplinario que a uno le permite descansar en ello. Es fundamental, aunque no parezca, si el fútbol no los acompaña, queremos que estén bien preparados para enfrentar la vida".

Y luego, disparó: "Uno sigue aprendiendo día a día, no hay que se exjugador profesional para manejar un club, tampoco estudiando todos los libros, la coordinación tenés que manejar a médicos, padres, exjugadores, no es sencillo. Implica gestión, cosas que no se ven, estamos haciendo lo mejor que podemos, todo sea por Unión".

En la parte final reconoció que "estamos trabajando para una nueva edición del Torneo Diego Barisone, del 14 al 17 de septiembre, con categorías 2011 a 2016; en Sub 15 fútbol femenino, con el predio que utiliza Unión, las instancias finales se jugarán en el 15 de Abril. Varios países confirmados: Nacional de Uruguay, Olimpia de Paraguay, equipos de Perú, se agrega Guatamela (equipo La Fábrica), estamos trabajando para que los 200 equipos disfruten en la séptima edición".