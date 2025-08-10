Así se encuentra el llamativo historial entre Unión y Argentinos

Unión visitará a Argentinos en La Paternal, este domingo, en un duelo que tiene mucha historia y singulares encuentros. El repaso.

Este domingo, Unión visitará a Argentinos Juniors en La Paternal en un duelo con historia y mucha rivalidad dentro del fútbol argentino. El historial entre ambos equipos en Primera División es favorable para el conjunto santafesino, que supo imponer condiciones en la mayoría de los encuentros.

En total, se enfrentaron en 72 partidos oficiales, con 29 triunfos para Unión, 24 para Argentinos y 19 empates. La última vez que cruzaron sus caminos fue el 15 de abril, con victoria del Bicho por 1-0 gracias al gol de Nicolás Oroz. En aquel partido, el arquero de Unión, Matías Tagliamonte, se destacó al atajar un penal a Alan Lescano.

Previo a ese duelo en Santa Fe, el Tate había sumado cuatro victorias consecutivas recibiendo al Bicho, marcando una buena racha como local.

Los antecedentes en La Paternal

En La Paternal, el antecedente más reciente data de la fecha 11 del Torneo 2024, cuando Argentinos goleó 5-1. En ese encuentro, los goles del local fueron anotados por Gabriel Avalos, Kevin Mac Allister y Francisco González Metilli, mientras que Tomás González descontó para Unión, que en ese momento era dirigido interinamente por Marcelo Mosset.

La última vez que Unión logró ganar en La Paternal fue en la fecha 9 de la temporada 2018/2019, con un gol de Santiago Zurbriggen. Aquella victoria tuvo como entrenador a Leonardo Madelón y contó con figuras como Bruno Pittón, Mauro Pittón, Franco Fragapane y Claudio Corvalán.

Este domingo, la historia y la estadística estarán en juego nuevamente cuando estos dos equipos se crucen en La Paternal, con la intención de seguir sumando puntos en el Torneo Clausura