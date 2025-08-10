Uno Santa Fe | Unión | Unión

Así se encuentra el llamativo historial entre Unión y Argentinos

Unión visitará a Argentinos en La Paternal, este domingo, en un duelo que tiene mucha historia y singulares encuentros. El repaso.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2025 · 09:52hs
Así se encuentra el llamativo historial entre Unión y Argentinos

Este domingo, Unión visitará a Argentinos Juniors en La Paternal en un duelo con historia y mucha rivalidad dentro del fútbol argentino. El historial entre ambos equipos en Primera División es favorable para el conjunto santafesino, que supo imponer condiciones en la mayoría de los encuentros.

Los mano a mano entre Unión y Argentinos

En total, se enfrentaron en 72 partidos oficiales, con 29 triunfos para Unión, 24 para Argentinos y 19 empates. La última vez que cruzaron sus caminos fue el 15 de abril, con victoria del Bicho por 1-0 gracias al gol de Nicolás Oroz. En aquel partido, el arquero de Unión, Matías Tagliamonte, se destacó al atajar un penal a Alan Lescano.

LEER MÁS: Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

Previo a ese duelo en Santa Fe, el Tate había sumado cuatro victorias consecutivas recibiendo al Bicho, marcando una buena racha como local.

Los antecedentes en La Paternal

En La Paternal, el antecedente más reciente data de la fecha 11 del Torneo 2024, cuando Argentinos goleó 5-1. En ese encuentro, los goles del local fueron anotados por Gabriel Avalos, Kevin Mac Allister y Francisco González Metilli, mientras que Tomás González descontó para Unión, que en ese momento era dirigido interinamente por Marcelo Mosset.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Yael Falcón Pérez como árbitro

La última vez que Unión logró ganar en La Paternal fue en la fecha 9 de la temporada 2018/2019, con un gol de Santiago Zurbriggen. Aquella victoria tuvo como entrenador a Leonardo Madelón y contó con figuras como Bruno Pittón, Mauro Pittón, Franco Fragapane y Claudio Corvalán.

Este domingo, la historia y la estadística estarán en juego nuevamente cuando estos dos equipos se crucen en La Paternal, con la intención de seguir sumando puntos en el Torneo Clausura

Unión Argentinos La Paternal
Noticias relacionadas
la buena noticia para los hinchas de union que deseen ver el cotejo ante argentinos

La buena noticia para los hinchas de Unión que deseen ver el cotejo ante Argentinos

la interminable racha negativa que union intentara romper en la paternal

La interminable racha negativa que Unión intentará romper en La Paternal

spahn, sobre la postura de union por zenon: cede boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

madelon le da forma a los 11 de union, ¿con una gran sorpresa?

Madelón le da forma a los 11 de Unión, ¿con una gran sorpresa?

Lo último

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Último Momento
Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Ovación
Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música