"Feliz por esta posibilidad. Siempre tuve ganas de jugar en Argentina y cuando me enteré de esto me puse realmente muy contento", reconoció el uruguayo Sebastián Assis, la primera incorporación de Unión para afrontar la segunda parte de la Superliga y la Copa Sudamericana, donde en primera fase se cruzará contra Atlético Mineiro de Brasil.

Si bien este lunes fue oficializado, recién este martes por la mañana compartió el primer entrenamiento con sus compañeros, tras ser uno de los jugadores que se destacaron en Uruguayo con la camiseta de Cerro Largo. Por una vez finalizado la tanda matutina, charló con los medios santafesinos en la concentración en Mar del Plata.

"Tuve un año bueno en lo personal y también en lo grupal, y tenía opciones para ir a otros lados, pero cuando me dijeron que estaba esta chances de Unión, que sé tiene una hinchada muy seguidora, no lo dudé y le dije a mi representante que le dé para adelante", reconoció.

Al momento de caracterizarse, fue concretó: "Soy un cinco que puede adaptarse. Tengo garra como todo uruguayo. Puedo desplegar las dos funciones, en un doble cinco o solo, pero soy más que nada de marca. Me gusta mucho de (Walter) Gargano. Siempre veo sus condiciones".

Respecto a las referencias que tenía del Tate, reconoció: "Miré un poco por arriba a Unión. Siempre lo veía por la tele, como todo el fútbol argentino. Cuando me dijeron no lo dudé y me comentaron como era todo, más que nada el apoyo total de la gente. Para mí es un salto enorme, porque nunca antes había emigrado. Habría chances con los grandes de Uruguay, pero venir a un grande de Santa Fe es un paso importantísmo en mi carrera".

También comentó qué es lo que le habló con Leonardo Madelón: "Ayer (por este lunes) cuando llegué me recibieron bien y el técnico me comentó lo que quería. No hablamos de objetivos, pero vamos a ir de a poco. Recién tuvimos primeros contactos, donde me manifestó cómo le gusta jugar, más que nada con el 4-4-2. Llegó bien físicamente y ya puedo estar a disposición del DT".

"A medida que pasan los años uno mejora y por eso es importante la experiencia. Le agregué a mi juego entregar bien el balón y los pases entre líneas, pero también me animo al remate de media distancia y adelantarme. Me encanta la dinámica de Argentina y por eso es un gran desafío para mí", concluyó.