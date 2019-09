Carabajal, recargado en Unión: "Voy a volver mejor que antes"

“Estoy evolucionando. Empecé a hacer trabajos más explosivos y dinámicos. Esperemos llegar de la mejor manera a los partidos que vienen". Así se sincero de mostró el volante de Unión, Gabriel Carabajal, quien está en la última etapa de recuperación del desgarro que lo marginó los últimos dos partidos.

En diálogo con el programa oficial del club, La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" 103.5, el jugador dio detalles respecto a cómo marcha su evolución: "Da bronca perderme estos partidos. Justó fue cuando recién empezaba. Me hubiese gustado no lesionarme pero son cosas del fútbol. Espero que no vuelva a pasar, quedan mucho partidos y tenemos tiempo para trabajar. La realidad es que recién nos estamos conocimiento. Tengo confianza que vamos a estar bien".

Gabriel Carabajal.jpg Prensa Unión

"Me lesioné en el último entrenamiento antes del partido. Era una carga superliviana y con activación, pero bien temprano sentí un dolor que no me gustó. No quiero recordar más eso, así que ya está y estoy en los últimos días de recuperación. Voy a volver mejor que antes (risas)", agregó.

• LEER MÁS: Así serán las últimas ocho fechas de 2019 para Unión

En otro tramo de la entrevista, resaltó la necesidad de amar un grupo consolidado: “Hay que estar tranquilos, pero enfocados. Creo que eso es fundamental, saber que nos estamos conociendo y que es un período complicado, difícil, porque a medida que van pasando los partidos se puede perder un poco de foco, así que hay que tener paciencia. Confiamos en la idea del cuerpo técnico. Si tiramos todos para el mismo lado seguramente nos irá muy bien".

Gabriel Carabajal 1.jpg Prensa Unión

Justamente en el cotejo pasado sorprendió que estuviera entre los concentrados y el creativo explicó por qué: “Yo quería estar, me faltaba poco para recuperarme y quería estar cerca de los chicos. Cuando uno se lesiona se siente medio apartado o relegado. Es algo lindo estar todos juntos. Hablé con Leo y me dijo que no había drama que viaje con todo el plantel. Me sentí muy bien de haber compartido ese momento con ellos".

• LEER MÁS: Acevedo: "Le pido al hincha de Unión que tenga paciencia"

"Que Leo (Madelón) cuenta con todos los jugadores es clave. Que pueda poner en cancha el equipo que siempre deseó. Obviamente no contaba con las lesiones y las expulsiones, pero así y todo trabajamos con todo para mejorar. Hay chicos que también esperan la oportunidad y eso enfatiza la competencia interna", recalcó.

• LEER MÁS: ¿Cómo hizo Madelón para revertir las malas rachas en su tercer ciclo en Unión?

Pensando en sus chances, apunta todo a llegar ante Arsenal por la 6ª fecha de la Superliga: “Si si. Es la idea. Nos vino bien esta semana. Si hubiese sido este fin de semana era algo muy jugado, porque estaba con lo justo. La semana que viene vamos a probar si responde todo bien. Esperaremos a ese momento para saber si me dan el alta. Estoy haciendo ejercicios sobre el gemelo, donde me desgarré. Trabajo con el kinesiólogo en tareas más explosivas. Saltos no hice, pero sé que quedan varios días y estimamos que llegaríamos bien. Hay que ver igual como evoluciona el músculo. Pero tenemos confianza".