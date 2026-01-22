Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Pablo Echavarría será el árbitro del partido entre Unión y Platense, en el inicio del Torneo Apertura. Los antecedentes con ambos equipos.

El debut de Unión en el Torneo Apertura de la Liga Profesional tendrá un protagonista habitual: Pablo Echavarría. El árbitro fue designado para dirigir el cruce de este jueves ante Platense, desde las 20, en el estadio 15 de Abril, y su historial con ambos equipos deja números equilibrados y antecedentes repartidos.

En el caso del Tatengue, Echavarría ya impartió justicia en 22 partidos oficiales, con un registro que marca cinco triunfos, 12 empates y cinco caídas. La estadística refleja una constante: la paridad fue moneda corriente cada vez que el juez estuvo presente en encuentros del elenco santafesino.

Unión, del debut auspicioso a un empate reciente

El primer antecedente de Unión con Echavarría se remonta al 28 de octubre de 2017, cuando el equipo rojiblanco se impuso 2-0 ante Godoy Cruz, en Santa Fe. Aquella noche, Lucas Gamba y Diego Zabala fueron los autores de los goles en un partido que dejó buenas sensaciones para el Tatengue.

Unión Independiente Rivadavia.jpg El último antecedente de Unión con Pablo Echavarría como árbitro fue en el empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en Santa Fe. UNO / José Busiemi

El registro más cercano en el tiempo también se dio en el 15 de Abril, el 20 de septiembre del año pasado, con el empate 2-2 frente a Independiente Rivadavia. En ese encuentro, Unión marcó a través de Cristian Tarragona y Iván Villalba, ambos con goles en contra, mientras que Mauro Pittón, también en contra, y Álex Arce anotaron para el conjunto mendocino.

Un historial equilibrado con el Calamar

Para Platense, el camino con Echavarría también muestra números repartidos. El árbitro lo dirigió en seis ocasiones, con dos victorias, dos empates y dos derrotas, incluyendo un antecedente relevante en una instancia decisiva.

Una de esas alegrías se dio en la Copa de la Liga 2023, cuando el Calamar avanzó por penales en los cuartos de final, en un cruce dirigido por el mismo juez. El primer partido bajo su arbitraje fue el 28 de agosto de 2021, con triunfo 4-2 ante Banfield como visitante, en el Florencio Sola.

El último antecedente, en cambio, dejó un sabor amargo: la derrota 1-0 ante Rosario Central, el 19 de octubre de 2025, en el Gigante de Arroyito.

Un dato que suma en la previa

En un estreno cargado de expectativas, el historial arbitral aparece como un elemento más del contexto. Unión buscará empezar el Apertura con un triunfo en casa y romper la tendencia de empates que se repite en los antecedentes con Echavarría, en una noche que marcará el primer paso del torneo.

Los jueces del partido entre Unión y Platense

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández