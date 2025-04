Desvaux: "Si hay un tipo que le mintió a la gente de Unión es Spahn"

Spahn dijo antes de la presentación de Leonardo Madelón como DT, cuando se lo consultó sobre que Desvaux supuestamente había dicho que el presidente lo hablía llamado, y destacó: “Ni él me llamó ni yo lo llamé. Que lo demuestre. Pongo mi renuncia a disposición si es que está la llamada. Sino, que se baje por mentiroso. No es la forma de hacer campaña”. Sin embargo, el llamado no fue a Desvaux sino a Bernardo Castiglioni, quien acompañará al exjugador como candidato a vicepresidente, y lo destacó en diálogo con LT10 (AM 1020).

La respuesta de Desvaux no tardó en llegar. Y por Sol Play (FM 91.5), apuntó: “Está actuando con una desesperación y un nerviosismo que la verdad nunca lo vi. Sinceramente me llama un poquito la atención, pero se debe estar enterando o ver en la calle que se le está complicando seguir en el próximo mandato”, lanzó.

Luis Spahn.

Desvaux también aclaró: “Me mete en la arena a mí cuando no tengo nada que ver. Nunca dije que me llamó a mí. Él mismo fue el que dijo que se comunicó con Bernardo. Me quiere tratar de mentiroso cuando nunca dije eso. No pueden encontrar nada mío diciendo que Luis me llamó”.

Héctor Desvaux.

Y redobló la apuesta: “Si hay un tipo que le mintió a la gente de Unión es él. Prometió una cancha y no la hizo, la platea está al 80%, el ascensor no está terminado y hay gente grande que no puede subir. Los palcos se los pagaron hinchas que ya no están, y como compensación les dieron plateas que valen más, generando pérdidas al club. Esas son las mentiras que debería explicar”.

Y continuó sobre la comunicación de Spahn para con Encuentro Unionista

Además, el candidato opositor denunció que Spahn “llamó más de 10 veces a Bernardo (Castiglioni), siempre desde su teléfono, para proponer unidad pero bajo su mando, rifando lugares”. Y añadió: “Eso es una falta de respeto a su propio grupo de trabajo, que es bastante obsecuente. Hay que ser obsecuente del club, no de una persona. Muchos en su Comisión Directiva están en total desacuerdo con su gestión, pero pocos se le plantan porque actúa como patrón de estancia”.

Por último, Desvaux diferenció los roles pero dejó en claro el trasfondo político del llamado: “Nunca dije que me llamó Spahn, y no lo hizo. Pero llamar a Bernardo es llamar a Pipo, es llamar a Encuentro. Quiere hablar conmigo, aunque lo niegue”, y remarcó que la oposición ya tiene su proyecto disponible: “Nosotros tenemos una página web donde está todo: el cambio de estatuto, punto por punto lo que vamos a llevar adelante. La gente espera proyectos, no agresiones”.

En medio de un contexto institucional marcado por las urgencias deportivas y la efervescencia electoral, el intercambio entre oficialismo y oposición promete seguir escalando en intensidad en las semanas que vienen.