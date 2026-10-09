Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Unión ante Defensa y Justicia

Unión perdió 2 a 0 ante Defensa y Justicia, con goles de Gutiérrez y Peréz, en el estadio 15 de Abril, por la fecha12 del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 21:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El minuto a minuto de Unión ante Defensa y Justicia

Unión cayó 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Gutiérrez abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo y, apenas dos minutos después, César Pérez amplió la diferencia para el Halcón. En el complemento, el equipo de Madelón buscó el descuento con remates, pero no encontró los caminos para cambiar la historia y terminó con las manos vacías. Con este encuentro suma su cuarta derrota consecutiva.

LEER MÁS: Unión busca romper la sequía ante un Defensa con el que no existen diferencias

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL 15 DE ABRIL

Unión ya juega ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y darle una alegría a su gente, luego de la derrota en la Bombonera.

LEER MÁS: Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

1' 1T: Unión aguanta el primer intento de Defensa y Justicia

Avisó con un remate cruzado de Fernández que se fue desviado.

1' 1T: ¡Unión tuvo su primera llegada!

Mosqueira recibió entre los centrales y sacó un remate cruzado.

2' 1T: Segunda llegada del Halcón de Varela

Defensa y Justicia volvió a probar, pero el remate de Jeremías Lucco se fue desviado.

4' 1T: ¡Unión busca abrir el marcador!

Malcorra sacó un remate que fue bloqueado por Damián Fernández.

5' 1T: Unión se defiende ante el intento de Defensa y Justicia

Leandro Fernández remató al arco, pero Rocha bloqueó el disparo.

15' 1T: ¡Unión vuelve a buscar!

Matías Rocha probó al arco, pero Jeremías Lucco logró bloquear el remate.

16' 1T: Tiro al arco de Defensa y Justicia

Tiro de Leandro Fernández (Defensa y Justicia) rechazado por Matías Mansilla (Unión).

18' 1T: ¡Unión insiste en ataque!

Eric Ramírez sacó un remate que fue contenido por Matías Borgogno.

20' 1T: Mansilla respondió para Unión

Leandro Fernández probó desde el ataque de Defensa y Justicia, pero el arquero tatengue rechazó el remate.

26' 1T: Unión respira tras un remate desviado de Defensa y Justicia

David Barbona probó al arco para el Halcón, pero su disparo se fue afuera.

30' 1T: Unión se planta en defensa y Ludueña bloquea el remate de Barbona

David Barbona buscó el arco para Defensa y Justicia, pero Juan Pablo Ludueña apareció para rechazar el disparo y evitar el peligro.

34' 1T: Unión vuelve a probar y Malcorra exige la respuesta de Borgogno

Ignacio Malcorra sacó un remate al arco, pero el arquero de Defensa y Justicia logró rechazar el disparo.

42' 1T: Unión sufre y Juan Manuel Gutiérrez pone en ventaja a Defensa y Justicia

El Halcón aprovechó su oportunidad y abrió el marcador ante el Tatengue en el 15 de Abril.

44' 1T: ¡Unión sufre otro gol!

César Pérez marca el 2-0 para Defensa y Justicia, con asistencia de Juan Manuel Gutiérrez.

¡Final del primer tiempo! Unión se va al descanso en desventaja

El Tatengue pierde 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Juan Manuel Gutiérrez abrió el marcador y César Pérez amplió la diferencia sobre el cierre de la primera etapa. El equipo de Madelón tendrá que reaccionar en el complemento para intentar revertir el resultado.

¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril!

Unión pierde 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. El Tatengue buscará cambiar la imagen en el complemento y reaccionar para intentar remontar el resultado ante su gente.

3' 2T: ¡Unión busca el descuento!

Ignacio Malcorra probó al arco, pero Matías Borgogno respondió y evitó el gol del Tatengue.

3' 2T: Tiro al arco de Unión

Tobías Rubio (Unión) pateó al arco y la tiró afuera.

5' 2T: Unión insiste por el descuento.

Ignacio Malcorra (Unión) pateó al arco y la tiró afuera.

8' 2T: Defensa vuelve a inquietar

Jeremías Lucco remató al arco, pero Matías Rocha apareció para bloquear el disparo y evitar el peligro para Unión.

10' 2T: ¡Unión sigue buscando el descuento!

Cristian Tarragona remató al arco, pero Matías Borgogno respondió y le negó el gol al Tatengue.

16' 2T: Tarragona busca el descuento

El delantero de Unión probó al arco, pero su remate se fue desviado.

16' 2T: Tarragona busca el descuento

El delantero de Unión probó al arco, pero su remate se fue desviado.

21' 2T: Mansilla evita el tercero

Leandro Fernández remató al arco, pero el arquero de Unión respondió y mantuvo la diferencia de dos goles.

31' 2T: Unión no encuentra los caminos para descontar

Juan Pablo Ludueña probó al arco, pero Damián Fernández bloqueó el remate.

44' 2T: Unión busca el descuento

Misael Aguirre remató al arco, pero la pelota se fue desviada.

44' 2T: Mansilla responde

Tiziano Perrotta probó para Defensa y Justicia, pero el arquero tatengue rechazó el disparo.

45' 2T: Tarragona no puede descontar

El delantero de Unión remató al arco, pero Matías Borgogno contuvo el disparo.

FINAL DEL PARTIDO EN EL 15 DE ABRIL

Unión cayó 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Gutiérrez abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo y, apenas dos minutos después, César Pérez amplió la diferencia para el Halcón. En el complemento, el equipo de Madelón buscó el descuento con remates, pero no encontró los caminos para cambiar la historia y terminó con las manos vacías. Con este encuentro suma su cuarta derrota consecutiva.

Formaciones y datos del partido:

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 4. Matías Rocha, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 22. Brahian Cuello, 8. Emilio Giaccone, 17. Joaquín Mosqueira, 10. Ignacio Malcorra; 43. Eric Ramírez y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Goles: Gutiérrez (D) y Peréz (D)

Cambios: Joaquín Mosqueira x Brahian Cuello (U); Porcel x Pérez (D); Mauro Luna Diale x Julián Palacios (U); Eric Ramírez x Marcelo Estigarribia (U); Hausch x Lucco (D); Perrotta x Fernandez (D); López x Gutiérrez (D); Burdín x Barbona (D); Ayala x Aguirre (U). Pittón x Rubio (U).

Expulsados: Santiago Sosa (D).

Amonestados: Joaquín Mosqueira (U); Lucco (D); Ayala (U); Fernandéz (D); Gutiérrez (D); Julián Palacios (U); Marcelo Estigarribia (U); Cristian Tarragona (U).

Hora: 21.45.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: 15 de Abril.

TV: ESPN Premium.

Radio: UNO 106.3 FM

Unión Defensa y Justicia minuto
Noticias relacionadas
union impuso condiciones ante provincial como preparacion para la liga argentina

Unión impuso condiciones ante Provincial como preparación para la Liga Argentina

spahn rompio el silencio en union: no voy a ser el proximo presidente

Spahn rompió el silencio en Unión: "No voy a ser el próximo presidente"

union busca romper la sequia ante un defensa con el que no existen diferencias

Unión busca romper la sequía ante un Defensa con el que no existen diferencias

el historial positivo de union con herrera para una final anticipada ante defensa

El historial positivo de Unión con Herrera para una final anticipada ante Defensa

Lo último

Tarragona pidió una reacción en Unión: Cada uno tiene que hacer una autocrítica

Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

Último Momento
Tarragona pidió una reacción en Unión: Cada uno tiene que hacer una autocrítica

Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

Unión tocó fondo: cuarta derrota al hilo, una crisis que se profundiza y Madelón en jaque

Unión tocó fondo: cuarta derrota al hilo, una crisis que se profundiza y Madelón en jaque

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Ovación
Tarragona pidió una reacción en Unión: Cada uno tiene que hacer una autocrítica

Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Los hinchas de Unión acompañan al equipo en busca de una reacción ante Defensa y Justicia

Los hinchas de Unión acompañan al equipo en busca de una reacción ante Defensa y Justicia

Spahn rompió el silencio en Unión: No voy a ser el próximo presidente

Spahn rompió el silencio en Unión: "No voy a ser el próximo presidente"

Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

Colón recupera una pieza clave en un momento fundamental para visitar a Mitre

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe