El minuto a minuto de Unión ante Defensa y Justicia

Unión perdió 2 a 0 ante Defensa y Justicia, con goles de Gutiérrez y Peréz, en el estadio 15 de Abril, por la fecha12 del Torneo Clausura.

Unión cayó 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Gutiérrez abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo y, apenas dos minutos después, César Pérez amplió la diferencia para el Halcón. En el complemento, el equipo de Madelón buscó el descuento con remates, pero no encontró los caminos para cambiar la historia y terminó con las manos vacías. Con este encuentro suma su cuarta derrota consecutiva.

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COMENZÓ EL PARTIDO EN EL 15 DE ABRIL

Unión ya juega ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y darle una alegría a su gente, luego de la derrota en la Bombonera.

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1' 1T: Unión aguanta el primer intento de Defensa y Justicia

Avisó con un remate cruzado de Fernández que se fue desviado.

1' 1T: ¡Unión tuvo su primera llegada!

Mosqueira recibió entre los centrales y sacó un remate cruzado.

¡QUÉ CERCA EL TATENGUE! Mosqueira la picó ante la salida de Borgogno y la pelota pasó rozando el palo.



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2' 1T: Segunda llegada del Halcón de Varela

Defensa y Justicia volvió a probar, pero el remate de Jeremías Lucco se fue desviado.

4' 1T: ¡Unión busca abrir el marcador!

Malcorra sacó un remate que fue bloqueado por Damián Fernández.

5' 1T: Unión se defiende ante el intento de Defensa y Justicia

Leandro Fernández remató al arco, pero Rocha bloqueó el disparo.

15' 1T: ¡Unión vuelve a buscar!

Matías Rocha probó al arco, pero Jeremías Lucco logró bloquear el remate.

16' 1T: Tiro al arco de Defensa y Justicia

Tiro de Leandro Fernández (Defensa y Justicia) rechazado por Matías Mansilla (Unión).

18' 1T: ¡Unión insiste en ataque!

Eric Ramírez sacó un remate que fue contenido por Matías Borgogno.

20' 1T: Mansilla respondió para Unión

Leandro Fernández probó desde el ataque de Defensa y Justicia, pero el arquero tatengue rechazó el remate.

NI UNA, NI DOS, NI TRES, NI CUATRO... ¡INCREÍBLE COMO ESTO NO FUE GOL DE DEFENSA ANTE UNIÓN!



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26' 1T: Unión respira tras un remate desviado de Defensa y Justicia

David Barbona probó al arco para el Halcón, pero su disparo se fue afuera.

30' 1T: Unión se planta en defensa y Ludueña bloquea el remate de Barbona

David Barbona buscó el arco para Defensa y Justicia, pero Juan Pablo Ludueña apareció para rechazar el disparo y evitar el peligro.

34' 1T: Unión vuelve a probar y Malcorra exige la respuesta de Borgogno

Ignacio Malcorra sacó un remate al arco, pero el arquero de Defensa y Justicia logró rechazar el disparo.

42' 1T: Unión sufre y Juan Manuel Gutiérrez pone en ventaja a Defensa y Justicia

El Halcón aprovechó su oportunidad y abrió el marcador ante el Tatengue en el 15 de Abril.

PECHO, ENGANCHE Y DEFINICIÓN… ¡GOLAZO DEL URUGUAYO GUTIÉRREZ PARA EL 1-0 DE DEFENSA ANTE UNIÓN EN SANTA FE!



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44' 1T: ¡Unión sufre otro gol!

César Pérez marca el 2-0 para Defensa y Justicia, con asistencia de Juan Manuel Gutiérrez.

¡OTRO GOLAZO PARA DAR OTRO GOLPE EN SANTA FE! Pared con Juan Gutiérrez y gol de César Pérez para que en una ráfaga Defensa se ponga 2-0 vs. Unión.



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¡Final del primer tiempo! Unión se va al descanso en desventaja

El Tatengue pierde 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Juan Manuel Gutiérrez abrió el marcador y César Pérez amplió la diferencia sobre el cierre de la primera etapa. El equipo de Madelón tendrá que reaccionar en el complemento para intentar revertir el resultado.

¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril!

Unión pierde 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. El Tatengue buscará cambiar la imagen en el complemento y reaccionar para intentar remontar el resultado ante su gente.

3' 2T: ¡Unión busca el descuento!

Ignacio Malcorra probó al arco, pero Matías Borgogno respondió y evitó el gol del Tatengue.

3' 2T: Tiro al arco de Unión

Tobías Rubio (Unión) pateó al arco y la tiró afuera.

5' 2T: Unión insiste por el descuento.

Ignacio Malcorra (Unión) pateó al arco y la tiró afuera.

8' 2T: Defensa vuelve a inquietar

Jeremías Lucco remató al arco, pero Matías Rocha apareció para bloquear el disparo y evitar el peligro para Unión.

10' 2T: ¡Unión sigue buscando el descuento!

Cristian Tarragona remató al arco, pero Matías Borgogno respondió y le negó el gol al Tatengue.

16' 2T: Tarragona busca el descuento

El delantero de Unión probó al arco, pero su remate se fue desviado.

16' 2T: Tarragona busca el descuento

El delantero de Unión probó al arco, pero su remate se fue desviado.

21' 2T: Mansilla evita el tercero

Leandro Fernández remató al arco, pero el arquero de Unión respondió y mantuvo la diferencia de dos goles.

31' 2T: Unión no encuentra los caminos para descontar

Juan Pablo Ludueña probó al arco, pero Damián Fernández bloqueó el remate.

44' 2T: Unión busca el descuento

Misael Aguirre remató al arco, pero la pelota se fue desviada.

44' 2T: Mansilla responde

Tiziano Perrotta probó para Defensa y Justicia, pero el arquero tatengue rechazó el disparo.

45' 2T: Tarragona no puede descontar

El delantero de Unión remató al arco, pero Matías Borgogno contuvo el disparo.

FINAL DEL PARTIDO EN EL 15 DE ABRIL

Unión cayó 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Gutiérrez abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo y, apenas dos minutos después, César Pérez amplió la diferencia para el Halcón. En el complemento, el equipo de Madelón buscó el descuento con remates, pero no encontró los caminos para cambiar la historia y terminó con las manos vacías. Con este encuentro suma su cuarta derrota consecutiva.

Formaciones y datos del partido:

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 4. Matías Rocha, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 22. Brahian Cuello, 8. Emilio Giaccone, 17. Joaquín Mosqueira, 10. Ignacio Malcorra; 43. Eric Ramírez y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Goles: Gutiérrez (D) y Peréz (D)

Cambios: Joaquín Mosqueira x Brahian Cuello (U); Porcel x Pérez (D); Mauro Luna Diale x Julián Palacios (U); Eric Ramírez x Marcelo Estigarribia (U); Hausch x Lucco (D); Perrotta x Fernandez (D); López x Gutiérrez (D); Burdín x Barbona (D); Ayala x Aguirre (U). Pittón x Rubio (U).

Expulsados: Santiago Sosa (D).

Amonestados: Joaquín Mosqueira (U); Lucco (D); Ayala (U); Fernandéz (D); Gutiérrez (D); Julián Palacios (U); Marcelo Estigarribia (U); Cristian Tarragona (U).

Hora: 21.45.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: 15 de Abril.

TV: ESPN Premium.

Radio: UNO 106.3 FM