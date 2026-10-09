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Unión busca romper la sequía ante un Defensa con el que no existen diferencias

Tres derrotas consecutivas pusieron a Unión contra las cuerdas y tendrá una parada determinante ante Defensa, con el que tiene un historial de paridad

9 de octubre 2026 · 10:14hs
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Unión busca romper la sequía ante un Defensa con el que no existen diferencias

Prensa Unión

El margen se achica y Unión necesita reaccionar. La racha de tres caídas consecutivas encendió las alarmas en el tramo decisivo del Clausura y afrontará este viernes un compromiso en el que está obligado a cambiar la cara en el 15 de Abril ante Defensa, con los playoffs como telón de fondo y la necesidad de recuperar terreno.

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El historial entre Unión y Defensa

Si hay un dato que anticipa un duelo sin favoritos en el historial, es el reparto de resultados entre ambos. Se enfrentaron en 36 oportunidades y ninguno consiguió sacar ventaja: Unión ganó 13 veces, Defensa obtuvo otras 13 victorias y hubo 10 igualdades.

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El recuerdo más cercano, sin embargo, favorece al conjunto bonaerense. El pasado 21 de marzo de 2026, el Halcón se impuso por 2-0 en Florencio Varela.

La última sonrisa rojiblanca frente a Defensa quedó registrada el 21 de octubre de 2025 en el 3-0 en Santa Fe, con goles de Marcelo Estigarribia, Agustín Colazo y Damián Fernández, en contra. Un antecedente que alimenta la ilusión de repetir la historia ante su gente.

El contexto actual, de todos modos, exige mucho más que mirar las estadísticas. Unión necesita cortar la mala racha para no comprometer sus aspiraciones de clasificación y recuperar la confianza en un momento en el que cada partido puede modificar el panorama.

Unión Defensa historial
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