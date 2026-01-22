Uno Santa Fe | Unión | Unión

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Unión fue de menos a más, pero no tuvo ideas en los metros finales y empató en el debut ante Platense en el 15 de Abril. Rendimientos irregulares

22 de enero 2026 · 22:31hs
Este jueves por la noche Unión arrancó el Apertura con la igualdad 0-0 contra Platense que dejó gusto a poco por la superioridad en gran parte de los 90'. El Tate fue de menos a más, pero se lo notó si ideas en ataque y el resultado fue cantado. Eso sí, hay cosas por mejorar, porque hubo rendimientos bajos.

El boletín de calificaciones de Unión

Matías Mansilla (6): siempre estuvo seguro y resolviendo bien las pelotas por arriba. Tapó una clave en el inicio del primer tiempo. De lo más rescatable.

Lautaro Vargas (5): primer tiempo participativo, pero sin resoluciones positivas en ataque. En el segundo tiempo estuvo más contenido producto del bajón físico.

Maizon Rodríguez (6): impasable. Si bien hubo algunos desacoples en los inicios de ambos tiempos, no perdió ni un mano a mano. Lo mejor del fondo.

Valentín Fascendini (5): perdió a Heredia en la primera acción del encuentro que casi termina en gol de Platense. En el complemento también mostró dudas para despejar. Quedó en deuda.

Mateo Del Blanco (5): en el primer tiempo tuvo la chance de marcar, pero su disparo pasó cerca del palo. Atacó poco y en defensa tuvo algunas complicaciones con Mainero. Claramente puede dar más.

Julián Palacios (4): poco para destacar. No estuvo picante como en la Serie Río de La Plata, al caer siempre en el cerrojo de Platense. Se fue reemplazado rápido en el complemento.

Mauro Pittón (6): el despliegue de siempre para soltarse y hacer los relevos. En el segundo tiempo fue el que más empujó.

Mauro Pitt&oacute;n tuvo el despliegue de siempre en Uni&oacute;n, pero no alcanz&oacute;.

Mauro Pittón tuvo el despliegue de siempre en Unión, pero no alcanzó.

Rafael Profini (5): le costó hacer pie en el primer tiempo. No fue primer pase y en algunos momentos falló en la contención. En el segundo tiempo Madelón lo sacó para arriegar más con los cambios.

Franco Fragapane (3): lo mismo de siempre. No resuelve bien, tampoco tiene profundidad y la única clara que tuvo la falló. También salió rápido en el complemento.

Cristian Tarragona (5): luchó más de lo que jugó. Tuvo que bajar varias veces para tener contacto con la pelota.

Agustín Colazo (3): prácticamente nada. Fue absorvido por la defensa de Platense y por eso Madelón lo sustituyó por Marcelo Estigarría. Lo más flojo.

Marcelo Estigarribia (4): entró para potenciar el área, pero casi no tuvo injerencia. Buscó por arriba, pero no ganó ninguna. Habrá que ver si puede pelear el lugar con Colazo.

Nicolás Palavecino (4): no cambió demasiado el trámite. Entró por izquierda, pero por momentos apareció como 10. Siempre tiene una y la falla. La gente se fastidia.

Misael Aguirre (-): el esperado debut del santotomesino, que se paró por derecha para intentar desnivelar. Apenas un intento que dio en la red. Madelón comienza a darle confianza.

Bruno Pittón (-): volvió a jugar después de varios meses para hacer tandem con Del Blanco, pero no pudo hacer demasiado.

