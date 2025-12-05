El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El defensor Valentín Fascendini no participó de la última semana de trabajo en Unión por estar terminando de resolver la doble ciudadania. ¿Habrá alguna oferta?

La última semana de trabajos livianos en Unión tuvo una ausencia significativa: Valentín Fascendini no entrenó, ya que viajó a Italia para completar trámites vinculados a la obtención de la doble ciudadanía. El defensor tuvo la autorización del cuerpo técnico, en momentos donde las prácticas eran livianas antes de las vacaciones.

El zaguero protagonizó un semestre muy positivo y su nombre comenzó a instalarse con fuerza en el mercado, no solo por su rendimiento sino también por la cláusula de salida que posee. Si bien no se hizo público, trascendió que sería de 750.000 dólares por el 50% del pase que pertenece a Unión. Ese número, relativamente accesible para el fútbol internacional, lo convierte en una pieza tentadora.

• LEER MÁS: Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

En caso de que aparezca alguien con ese monto, el Tate no podrá hacer nada. Por eso, la dirigencia trabaja en paralelo para mejorarle el contrato al jugador y elevar la cláusula, un movimiento necesario para proteger su patrimonio y evitar una salida abrupta.

Belgrano Unión Valentín Fascendini Prensa Unión

Fascendini, otra carta de venta para Unión

Unión necesita vender en este mercado y Fascendini se suma a la lista de nombres que generan interés. Junto a él, también están bajo observación Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, otros dos que podrían convertirse en oportunidades de ingreso para el club si las propuestas toman forma.

• LEER MÁS: Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

Con el inicio del receso, la incertidumbre crece: la doble ciudadanía amplía el abanico de posibilidades para Fascendini y el mercado ya lo mira de cerca. El futuro del volante puede convertirse en uno de los temas centrales del verano tatengue.