Los dirigentes de Unión están de sondeo en sondeo pensando en alternativas para reforzar el plantel que tiene como nuevo entrenador a Juan Azconzábal, que todavía no está en Santa Fe para ponerse al frente del trabajo. Precisamente esta semana viene con muchas novedades al respecto, pero solo sobre averiguaciones. Esto no quita que no haya avances y en las últimas horas trascendió en Uruguay el supuesto interés que habría por el volante Facundo Waller.

• LEER MÁS: Unión volvió a sondear a un Juan Cavallaro que deja Tigre

Un jugador todoterreno en el medio que, a sus 23 años (9 de abril de 1997) está en su momento de esplendor. Esto habría llamado la atención de Unión, tal lo enuncian en el país vecino. Sin embargo, quien picó con más fuerza para llevárselo es Pumas de México, que incluso haría una propuesta.

image.png En Uruguay indican que Unión apuntó a Facundo Waller. Sin embargo, Pumas de México es quien picó en punta

Ante esto, el Tate no podría competir, ya que el poderío económico azteca es sideral en comparación al argentino. Por eso hay que tomar este rumor en potencial, atendiendo a que se pretenden sumar valores sin dinero a cambio. De ser posible, en condición de libre.

• LEER MÁS: Sebastián Ribas vuelve a aparecer en el radar de Unión

Facundo Waller tiene pasado en la Selecciones juveniles y es uno de los grandes talentos en ascenso de Uruguay, por lo que sería muy complicado que un avance de Unión prospere. Sin embargo, todo puede pasar en materia de negociaciones.

• LEER MÁS: Un defensor de Unión está en el radar de Estudiantes

Ante este escenario, habrá que ver si esto tiene asidero o si queda en la nada como muchos otros rumores. En Unión no hay apuro en resolver contrataciones, porque eso le permite seguir ahorrarse sueldos. Para colmo la vuelta del fútbol es cada vez más complicada, ya que se está en pleno pico de la pandemia del coronavirus en Argentina. La Conmebol metió presión para reanudar la actividad, pero la salud es un tema prioritario y por eso, el gobierno por ahora no quiere saber nada.