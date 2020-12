"Era importantísimo para Unión mantener el arco en cero"

LEER MÁS: Los pibes que empezarían a ver su futuro fuera de Unión

En cuanto al pelotazo que Pepo De la Vega, que le pegó en el cuerpo y se fue al córner, Sebastián Moyano contó: "Esa fue difícil porque no la esperaba, sobre todo que salga tan fuerte, por suerte me pegó en el cuerpo, me pegó abajo de la nuez, me asusté un poco porque sonó feo, pero por suerte pude ayudar a mis compañeros a mantener el triunfo".

Por último, se le preguntó a Sebastián Moyano por las chances de Unión en la Fase Complementación de la Copa Diego Maradona y dijo: "Está difícil pero seguimos teniendo el mismo objetivo en claro, que es tratar de clasificar. Este triunfo nos da mucha confianza para trabajar en la semana y para ir a Mar del Plata de la mejor manera".