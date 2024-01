En un alto de las actividades, Kily charló con Sol 91.5 y brindó una pantallazo de cómo está todo, desde las tareas al armado del plantel: "Estoy muy contento por la predisposición del grupo. Hay unas ganas muy buenas desde todos lados. La gente que se sumó me potenció el grupo en todos lados y esto brinda expectativas . Ni hablar el grupo humano, que para mí es muy importante. Estoy muy entusiasmado".

"La pretemporada se basa en lo físico, pero priorizamos también lo táctico y en lo que fallamos el campeonato pasado. La gente que llegó transmite cosas buenas y eso me permite ver otras situaciones. No me importa quizás tanto el resultado en los amistosos sino llegar en la mejor forma al campeonato local", agregó Kily.

Luego, contó que sus enojos fueron por su forma de pensar en lo que quiere y su intensidad. "Estoy bien. Son momentos. Quiero que vengan jugadores y la dirigencia hace el esfuerzo, pero a veces hay cosas que no dependen de nosotros. Estoy tranquilo y ojalá podamos sumar algunos jugadores más para tener un plantel competitivo y que haya una pelea interna para ver quién juega. Quizás esa ansiedad hace parecer que estoy enojado, pero estoy feliz acá y por eso exijo siempre, sobre todo para que no se repita lo del torneo anterior. Soy muy intenso y lo hago por Unión. Podemos pelear en el fútbol argentino y por eso hay que salir de esa zona de confort. Para eso hay que reforzar y no completar".

Justamente sobre lo que falta, el DT precisó: "Entre dos o tres jugadores pueden llegar a venir. Pero no quiero traer por traer, sí que se genere una competencia interna para apuntar bien a las dos competencias (torneo local y Copa Argentina). Eso no quiere decir que buscamos un plantel largo, sino con mejores aspectos en comparación al campeonato pasado. Tener una posibilidad más para evitar la diferencia que se dio antes".

"Un volante de contención, un creativo y un delantero más. Estamos analizando opciones para que potencien el plantel. Trajimos muchos chicos a la pretemporada, pero esto es un proceso para que crezcan. Un 9 fijo, porque si nos ponemos a analizar, tenemos jugadores pero la mayoría está haciendo sus primeros pasos y tienen que ir sumando herramientas para la Primera División".

Miguel Torrén: "Tengo la información que ya está. Es un jugador que nos puede dar jerarquía. Viene de ser capitán de Argentinos durante mucho tiempo y con una idea clara de juego. Nos puede dar mucho en lo deportivo y humano. Seguro va a empujar para potenciarnos".

Mauro Pittón: "Es una posibilidad. Tengo entendido que él quiere estar en el club y eso es muy importante. Que te demuestren que quieren estar, es muy bueno para nosotros".

En otro tramo, González enfatizó: "Más allá de las formas de entrenar, es clave la relación que genera con el jugador, donde no se miente ni nada, porque en el fútbol está todo inventado y nosotros bajamos la línea de cómo jugar. Claramente soy efusivo y quizás eso no se vio nunca, pero trato de ser exigente, porque confío en ellos. Estamos en un nivel de pretemporada donde vamos mejorando en todo sentido".

También, fue sincero en torno a las posibles salidas, como la de Kevin Zenón: "Son por ahora jugadores de Unión y los considero. Después, somos conscientes de que puede haber salidas, pero los quiero con la cabeza en Unión. Está esa expectativas de irse a otro lugar, pero por respeto a la camiseta tienen que entregar al 100% como lo están haciendo".

Asimismo, habló maravillas del capitán, que tuvo sondeos de Argentinos: Corvalán "Me dio la tranquilidad de que va a seguir. No iba a permitir que se vaya, por más que sea egoísta; es el corazón de Unión, por eso hay que cuidarlo y el club está haciendo el esfuerzo para que se sienta a gusto. Nuestra idea está más que clara, que es ser protagonista".