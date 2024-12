Kily González en UNO Santa Fe: "Ojalá el presidente de Unión compre la ciudad deportiva"

• LEER MÁS: Kily en UNO Santa Fe: "Feliz de estar en Unión, amo la ciudad y no es humo, porque estoy involucrado"

Kily se hace camino en Unión

"Más allá de la poca experiencia que tengo como técnico, llevo ya cuatro años aprendiendo y fue un momento muy fuerte lo de Rosario Central, llegando a cuartos de final de la Sudamericana. Ahora se presenta una nueva chance en Unión que me ilusiona y sé que podremos. Soy muy pasional y a lo mejor estoy viejo y sensible. Le pongo el corazón a las cosas que hago y obvio que los golpes duelen más cuando no salen, pero está vez estoy convencido que será todo posible", acotó.

Cristian González 34.jpg Cristian González se ilusiona al sellar su continuidad en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

En la intención de reforzar el plantel, fue claro en una cosa: "Voy a sumar a varios chicos a la pretemporada. Ya debutó Emilio (Giaccone) y la idea era que Fran (Pumpido) también debute en Primera y no pudimos. Ya tengo decididos algunos nombres más. Estos chicos van quemando etapas por necesidad muy rápido y se forman en Primera. Entonces como entrenadores, que debemos preocuparnos por otras cosas, tenemos que hacer hincapié también en los procesos y formación. Estamos muy pegados a las inferiores y estamos al tanto de todos los chicos. Habrá oportunidades, porque habrá tres torneos".

• LEER MÁS: Kily González en UNO Santa Fe: "Unión tiene que luchar para salir campeón"

Se suma otra integrante al cuerpo técnico de Unión

Pensando en lo que viene, Kily dio un adelanto: "Tengo pensado sumar un psicólogo que se llama Marcelo Márquez y lo conozco de mi trabajo en Rosario Central. Trabajó con Ricardo Gareca en la Selección de Perú. Tengo pensado sumarlo además de otras opciones más. Tenemos que actualizarnos más, como por ejemplo la edición de videos, más allá de la cantidad de herramientas que tenemos. Unión está haciendo muy buenas cosas. Ojalá el presidente compre la ciudad deportiva. Tenemos que mejorar todas las áreas y hacer más grande a Unión. Yo recorro todo en silencio. Me siento uno más y no es humo, repito".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/unosantafe/status/1868723625244987659&partner=&hide_thread=false El DT de #Unión, #Kily González, visitó los estudios de UNO Santa Fe para contar sus sensaciones de seguir un año más en Santa Fe. https://t.co/BkEH76N1LA pic.twitter.com/jg2WJEr0z5 — UNO Santa Fe (@unosantafe) December 16, 2024

Pero volvió a lo anterior, no ocultó la pertenencia que encuentra en Santa Fe: "Tuve muchísimas ofertas, pero soy agradecido, porque cuando no tenía trabajo Unión me fue a buscar. Soy de palabra y amo santa Fe, porque estoy feliz acá. La gente me genera la ilusión de seguir luchando. Sigo creyendo en el amor por la camiseta pese al circo que en muchos casos es el fútbol y en este caso me toca defender la de Unión. Si alguna vez siento que le hago mal, me voy a ir. Ojalá podamos armar un gran plantel para lograr algo".

• LEER MÁS: Que no parezca poco, Unión está entre los 10 mejores equipos del fútbol argentino

"El presidente está predispuesto y le tengo cariño, más allá de la relación que tenemos. Yo no soy más importante que el presidente, soy solo un empleado. Solo soy sincero y digo lo que siento y no es mi intención exponerlo. Todo por el bien de Unión y Luis es el presidente y lo respeto", aseveró González.

• LEER MÁS: Unión trabaja para renovar el contrato de dos defensores

Mientras que en el final de la charla exclusiva con UNO 106.3, Kily insistió con el deseo de que Colón ascienda: "Ojalá Colón vuelva a Primera, porque es importante para la ciudad tener el clásico".

Escuchá la nota del DT de Unión, Kily González