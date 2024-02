Kily, sincero en Unión: "Soy el primero en reconocer que el equipo no está funcionando como siempre"

En conferencia de prensa, el estratega rojiblanco apuntó: "Soy el primer en reconocer que el equipo no está funcionando como siempre. No tenemos esa claridad para atacar mejor. Entonces, luego de la derrota del otro día, no había que perder y a partir de ahí construir. Ahora hay que recuperarnos en casa. Tuvimos un partido complicado ante un rival difícil y le jugamos de igual a igual. Las más claras fueron incluso as nuestras. Con Lionel (verde) quizás buscamos mayor manejo en el medio; viene entrenando con la Primera y estuvo bien. Lógico que estaba nervioso y ansioso y ojalá pueda asimilar el cambio de reserva a Primera".