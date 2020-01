La condición que Unión puso para una posible salida de Acevedo

En los últimos días, trascendieron rumores sobre que varios equipos de la Superliga tenían entre sus planes al volante de Unión, Nelson Acevedo. Un jugador fundamental para Leonardo Madelón que, desde ya, quiere mantenerlo amén de las ofertas de seducción que podrían aparecer.

El primero en aparecer fue Defensa y Justicia, que se prepara para jugar la Copa Libertadores. Uno de los que pisa fuerte ahí es el empresario Cristian Bragarnik, justamente representante de Chaco. El DT Marino Soso busca un jugador de sus características y se lo habría deslizado a la dirigencia del Halcón.

Sin embargo, todo habría quedado en la nada. Ni siquiera se avanzó entre las dirigencias y todo volvió a su cause normal. Pero el martes pasado, por lo que se pudo saber Facundo Besada, colaborador de Mario Sciaqua en Godoy Cruz, se comunicó directamente con el mediocampista central para intentar convencerlo.

Pero no pasó de ahí, ya que no hubo gestiones entre los clubes aún. Vale recordar que Unión es dueño del pase y dejó en claro que podría pensar en una salida solo mediante una venta (no se conoce la tasación, pero sería superior a los 900.000 dólares de la inversión), ya que no hay cláusula de rescisión.

Ante este escenario, en pocas palabras el club le pone un candado, que no quita tampoco que se siente a escuchar algunas propuestas, que por ahora no fueron concretaras. Acevedo es titular indiscutido en el Tate pese al bajón que le costó el puesto, pero después del Clásico se volvió fundamental haciendo dupla con Jalil Elías.

Tuvo baches como la mayoría, pero en el final terminó levantando para ser un caudillo del medio. Factores que lo hacen trascendental y por algo Madelón mete presión para que se quede. Después también quedará en la postura del futbolista, que no se mostró convencido con la posibilidad de cambiar de aire y mudarse a Mendoza para recalar en el Tomba.

Así las cosas, Unión no quiere desprenderse de Nelson Acevedo.