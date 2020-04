La desconocida anécdota de Jayo y su golazo a River

Juan José Jayo recordó el golazo que le convirtió a River con una anécdota muy particular.

El 28 de mayo de 2000, Unión llegó al Monumental para enfrentar al River de Rubén Américo Gallego, que venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América a manos de Boca, con el recordado tanto de Martín Palermo, quien venía de recuperarse de una dura lesión. Ese día será recordado por siempre por los Tatengues, por la gran victoria y el golazo de Juan José Jayo.

Jayo atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera futbolística, y fue el encargado de abrir el marcador ante River con un golazo que será recordado por siempre por el hincha rojiblanco, y cada vez que se hablen de los duelos en el historial que protagonizaron Tatengues y Millonarios.

A casi 20 años de ese gol, que sirvió para la victoria por 2-1, tras el que logró Darío Cabrol en el complemento, Jayo recordó ese golazo ante River de una manera muy particular, ya que contó una anécdota de ese día, que poco se había conocido y que sirve para seguir alimentando la leyenda.

El sitio depor.com comenzó relatando un golazo que le anotó a Chile, que desembocaría en el que le anotó al Millonario en el Monumental: "Hace un par de días, se cumplieron 20 años de la anotación de Juan Jayo, con la Selección Peruana, a Chile en el estadio Nacional de Santiago. Aquella noche, la blanquirroja disputaba su segundo encuentro por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002 ante el clásico rival, empatando 1-1 en un cotejo lleno de emociones y buen fútbol de principio a fin".

"'Pudimos ganar el partido. Claudio Pizarro tuvo un tiro en el palo que cambiaba la historia. Fuimos con la ilusión de sacar el resultado, pero el empate también era bueno en ese momento', acotó el exjugador de Alianza Lima. Lejos de confundir un solo detalle, el Pulpo recordó a la perfección toda la jugada que terminó en uno de los goles de la Selección Peruana más gritados por el hincha nacional".

"'Percy Olivares saca un lateral y se la pasa a Claudio Pizarro. Él, se saca a dos rivales y me la da. Yo veo que el ‘Chorri’ Palacios se mueve, se la toco y con la calidad que tiene me la deja ahí. Estando fuera del área, no dudé y salió un gol increíble', añadió el ahora entrenador nacional", continúa el artículo.

Para luego sí pasar a lo que fue su gran golazo en el Monuemental: "Juan Jayo regresó a su club (Unión de Santa Fe) luego de la majestuosa jornada que tuvo con la Selección Peruana ante Chile. Sin embargo, la ‘pinturita’ que le marcó a los del país del sur lo terminaron por ‘poner al centro’ debido a las constantes bromas de su entrenador, lo que generó una singular apuesta entre ambas partes".

“'Recuerdo que cuando llegue del partido contra Chile, el profesor (Nery Pumpido) nos bromeaba diciendo que solo hacía goles bonitos con la Selección Peruana. Tras ello, decidí hacerle una apuesta y le dije que si ganaba, le ponía un almuerzo al plantel. Yo estaba lleno de confianza, pero luego me enteré que tocaba River Plate que era puntero y pensé que me había complicado con la apuesta”, señaló, entre risas, el Pulpo", sigue en otra parte del escrito.

Mientras que luego, el artículo detalla: "A pesar de la presión y de la calidad del oponente, Jayo no desaprovechó la única oportunidad que tuvo para anotar un gol desde casi la mitad de la cancha, desatando la euforia de propios y extraños, quienes quedaron asombrados por una nueva joya del entonces mediocampista nacional. 'Se lo grité como diciéndole que le tocaba pagar. Tuvimos la suerte de ganarle a River Plate en su casa y quitarle el invicto, fuimos el único equipo que lo consiguió. Cuando regresamos a Santa Fe, la gente era una locura', agregó".