Unión formalizó este martes por la tarde el arribo de su segunda incorporación, el uruguayo Javier Cabrera, que suma a su compatriota Sebastián Assis, que ya completó dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Buenas noticias para el entrenador Leonardo Madelón, que paulatinamente le va dando forma al plantel que pretende para afrontar la segunda parte de la Superliga y la Copa Sudamericana.

Precisamente este miércoles, después de hacer tareas físicas diferenciadas, el delantero charrúa dio a conocer sus primeras sensaciones en una nueva experiencia en el país. "Con el día a día voy a ir agarrando ritmo. En Argentinos Juniors jugué como delantero, pero me puedo adaptar a lo que me pida el técnico. No tengo problemas", comentó en el primer contacto con la prensa en Mar del Plata.

Javier Cabrera.jpg Prensa Unión

Llega desde Melbourne de Australia y, pese a ser un fútbol éxito no dudó en decir que "es lindo y bueno. Hay talento, pero más que nada físico. Acá a parte de lo físico los jugadores son más técnicos y se juega mucho más rápido. En su momento lo tomé como una nueva experiencia y me ilusionó la idea de ir. Así fue como se dio".

En otro tramo, admitió que su pasado en Argentinos Juniors entre 2016 y 2018 fue donde mejor rindió: "Puede decirse que sí, pero no me quedó solo con eso y siempre quiero mejorar. Tengo una linda oportunidad acá. Llegó bien, porque estábamos en pleno campeonato. Estoy un poco cansado nomás por el viaje, pero en horas lo voy a superar".

Al momento de caracterizarse, trató de explicarlo entre risas: "No tengo tanto gol, pero es cuestión de mejorarlo. Voy a entregar todo para cumplir. La verdad no sé a quién me parezco, no sabría responder (risas). No tengo un jugador espejo. La velocidad es mi fuerte y trato de aprovecharlo. Mi posición es por fuera, pero si me toca ir por el medio no hay problemas, me adapto. Me siento más cómodo por derecha, pero solo por el perfil, porque me tocó moverme por los dos lados. Hasta de volante, juego donde me pidan. Madelón tiene una manera diferente a cuando me tocó estar en Argentinos y por eso estoy abierto a aprender. No hablé mucho con él. Espera que haga lo que sé y le dije que pretendo ser mejor que las últimas veces".

Respecto a su arribo a Santa Fe, simplemente mencionó que "conmigo se comunicó mi represente y me preguntó si me gustaba la propuesta y dije que sí. Vine por temas personales. Unión es un equipo muy bueno y juega Copa además. Eso fue motivante. No me fijé en lo económico sino que necesitaba estar cerca de mi familia", dejando en claro que el arreglo es un préstamo por un año.

Ya metiéndose de lleno en el semestre que se aproxima, apuntó: "Unión tiene partidos muy importantes y eso es lindo. Te motiva jugar contra equipos grandes y de relevancia. En el final, admitió conocer poco al club, pero no quita que tenga noción de cómo lo vive la gente: "Me dijeron que es un club grande y eso a uno lo ilusiona".