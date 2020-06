Fred Nantes, Director de Competiciones de la Conmebol se refirió al posible reinicio de las copas Libertadores y Sudamericana. En diálogo con ‘El show de la Oral’, confirmó que su intención es completarlas dentro del campo de juego. Vale recordar que Unión se encuentra en la Fase 2 del segundo certamen internacional en importancia en Sudamérica, y espera rival que saldría de un sorteo.

“Las copas Libertadores y Sudamericana se van a determinar en la cancha. Si tendremos que jugar en el inicio de 2021, lo haremos”, confirmó. Sin embargo, consideró que las prioridades son otras: “Domínguez ya manifestó que no hay apuro para volver a las competiciones, lo principal es la salud”.

En este sentido, contó que hay “diversos escenarios de fechas, según lo que nos dicen las asociaciones. No es algo fácil, no sería un problema jugar en 2021”, insistió. En tanto, confirmó que las sedes no se cambian: “La final de la Libertadores será en Río de Janeiro y la de la Sudamericana en Córdoba, no evaluamos cambiar las sedes”.

Libertadores y Sudamericana.png Quedarán definidos los equipos que se clasificaron a la Libertadores y Sudamericana 2021.

Además, destacó que ya varios países de la zona retomarán las actividades. “Cinco países ya tienen fecha aproximada para volver a sus competiciones. Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay arrancarán estos días”.

Por otro lado, confirmó que el armado del plan sanitario se encuentra realizado: “Estamos trabajando con profesionales y ya tenemos nuestro protocolo. Incluso hablamos con los países por los protocolos en aeropuertos”. Además, aseguró que volverán a competir “cuando estén todas las condiciones dadas. Constantemente hablamos con las distintas federaciones”.

Unión se metió en la Fase 2 de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino al poderoso Atlético Mineiro, a quien le hizo pesar el 3-0 que consiguió en la ida tras imponerse con los tantos de Walter Bou, Javier Cabrera y Gabriel Carabajal, a pesar de la derrota que sufrió por 2-0 en Belo Horizonte.