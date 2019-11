Madelón: "Cuando no pateás al arco es difícil ganar"

Unión fue una sombra en La Bombonera, donde desde los dos minutos arrancó perdiendo y nunca se pudo poner en partido. Solo atinó a tratar de que Boca no lo termine goleando, y casi que no tuvo chances frente al arco de Esteban Andrada.

La figura tatengue fue Sebastián Moyano, quien tapó varias pelotas de gol. Incluso gracias a su gran tarea y a la ineficacia de los delanteros xeneizes el resultado no fue más abultado, en el marco de la fecha 14 de la Superliga.

Leonardo Madelón enfrentó los micrófonos y no ocultó su fastidio por la tarea de su equipo, que fue vapuleado de principio a fin. "Es una derrota dura, ya que a los dos minutos otra vez arrancaste adverso. Hablé con los muchachos que hay que estar tranquilos, Boca nos ganó y superó bien. No tenemos nada qué hacer. No es que no estuvimos a la altura, no estuvimos finos. Ahora hay que sacar rápido este partido, ya que necesitamos dar otra imagen ante Huracán, tenemos que prepararnos y confiar entre nosotros, nosotros confiamos en los jugadores, si ellos confían en nosotros lo sacaremos adelante. Son dos rivales, Huracán y Talleres, que están en nuestra misma gama y hay que ganarles. Este un rival difícil, que si no le pegás primero sucede lo que sucedió, es más si te descontrolás podría haber sido más abultado el resultado".

Y continuó con el análisis del partido: "Habíamos trabajado 10 días sobre este partido, pero estuvimos bajo y ellos estuvieron bien, a veces te equivocás con otros equipos y no lo padecés tanto, pero Boca tiene jerarquía en sus jugadores y cuando te equivocás la vas a buscar adentro".

Sobre la falta de la dupla central titular conformada por Yeimar Gómez Andrade y Jonathan Bottinelli, explicó: "Nos tocó justo no tener a los dos centrales que estuvieron trabajando juntos dos años y medio en este partido, pero para eso trabajamos con la otra dupla. Creo que cumplieron, estuvieron bien. En la zona de volantes nos faltó más precisión, perdimos muchísimas pelotas entre los volantes y delanteros. Cavallaro se cansó, tuvimos que sacar la banda izquierda porque no estaban bien Carabajal y Milo. Carabajal sufrió una paralitica en el primer tiempo y se agudizó en el segundo tiempo y por eso pidió el cambio".

Mientras que sobre Milo, dijo: "Se contracturó toda la parte posterior, venía sin jugar hacía mucho tiempo, y eso se paga".

"Estamos dolidos porque estas son canchas donde uno quiere saborear un triunfo cada tanto y hace bien, pero cuando casi no pateás al arco es difícil ganar. Hablé con las marcas pero no tiene arreglo ahora, meter el dedo en la herida no tiene sentido, ya saben a quién se le escapó la marca, ya saben que hubo distracciones y se pagan caro, Unión las pagó caro. Hay que poner rápido de pie al equipo, viene Huracán que es difícil, viene como nosotros. Es un rival que generalmente nos fue bien, hay que hacer un buen partidos ante ellos", agregó en otra parte de la charla.

En cuanto a lo que rescata de su equipo, tiró: "La no desesperación ante el resultado adverso, no perder el orden, ante un Boca 2-0 que estaba cómodo, si se desordenaban podía haber sido una diferencia mayor, por eso noté que dejaron todo dentro de sus posibilidades, y las posibilidades de Boca fueron mayores".

"Nosotros sabíamos que había que jugar con la ansiedad y los nervios, si hacíamos largo el partido, la ansiedad del hincha y los problemas que hay afuera nos podía beneficiar. Pero iban dos minutos, nos miramos con el cuerpo técnico y dijimos 'tranquilos'. Pero nunca estuvimos a tiro del empate", destacó en otra parte de la charla.

Mientras que en la parte final, destacó: "Siempre hay que cambiar, cada semana, cada partido. Trabajar siempre se trabaja, si hay que hacer algo más lo haremos. Si hay jugadores que creen que tienen derechos adquiridos conmigo no pasa. Podré cambiar, veremos en la semana, sería bueno que podamos sumar todo lo que se pueda antes de fin de año para terminar con una mejor imagen en la tabla".