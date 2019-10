Unión completó este viernes el último entrenamiento de la semana pensando en lo que será el cotejo de la 10ª fecha ante Gimnasia, en La Plata. Después de haber ganado el Clásico en el estadio 15 de Abril, el plantel tuvo días de absoluta tranquilidad y por eso, sabiendo no hay este fin de semana Superliga por el receso de FIFA, el cuerpo técnico dispuso que el plantel quede licenciado hasta el lunes.

A partir de allí si se empezará a hablar de lleno de lo que será el duelo en el Bosque, que seguramente será una caldera por la primera victoria de Diego Maradona como entrenador. Un dato no menor ya que la expectativa será mucha y el Tate también deberá hacerle frente, además de la formación, al contexto.

De igual modo, el grupo tatengue demostró tener temple de acero y no dejarse agobiar por el ambiente. Si bien es cierto que el que se viene será particular en todo sentido, la idea es ser protagonistas y tratar de ganar el partido. De no entrar en la furia que presentará el dueño de casa y ser paciente para pegar con eficacia.

Entrenamiento Unión.jpg Prensa Unión

Por tal motivo y, producto del buen rendimiento que exhibió ante el Sabalero, es muy probable que Leonardo Madelón coloque en cancha a los mismos 11. No solo porque siempre fue de la idea de tocar lo menos posible, sino porque hubo puntos altos que le dan la derecha para sostener la idea.

Quizás la única duda esté en sí podrá ser tenido en cuenta Juan Ignacio Cavallaro, que sigue con las tareas de recuperación tras el golpe que recibió en la rodilla en el partido contra Aldosivi. Ya está a la par del resto, pero no se mueve con la misma intensidad.

Entrenamiento Unión.jpg Prensa Unión

Este viernes hubo un ensayo con dos equipos integrados por nueve jugadores y se vio apenas algunos movimientos. Por lo que se pudo averiguar, llegaría sin problemas y el estratega rojiblanco podría llevarlo al banco si así lo piensa. Ya estaría recuperado Marcos Peano de una contractura, pero da la sensación que volverá a esperar por su lugar como titular.

Vale recordar que Unión viene de formar con Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola.

Será un sábado y domingo de descanso y las tareas se retomarán el próximo lunes en el predio Casasol.