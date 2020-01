Después de poner en marcha el 3 de enero la pretemporada en el predio Casasol, desde el lunes pasado, el plantel de Unión se instaló en Mar del Plata para desarrollar la parte más exigente, sabiendo que se vendrá un cargado inicio de año con la reanudación de la Superliga y la participación en la Copa Sudamericana, donde se cruzará ante Atlético Mineiro de Brasil.

De los que toma con más entusiasmo todo es Nicolás Mazzola, que se perdió los últimos partidos de 2019 por una fractura en la mandíbula que le demandó someterse a una operación. Tras varias semanas de inactividad, ya está a la par del resto y se ilusiona con pelear un puesto.

Nicolás Mazzola 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

"Volví 10 puntos. Me habían dicho que iba a comenzar bien la pretemporada, pero para mí era una incógnita. Me agarró mucho bronca, porque nosotros queremos estar todo el tiempo y la lesión no me lo permitió. Por eso me puse en la cabeza recuperarme lo antes posible para arrancar de cero la pretemporada y no perder tiempo", exclamó.

Justo en el alto en las actividades, el atacante se considera importante pese a tener poco tiempo en el club:"Me tocó hacer goles que quedaran en la retina y esperemos que sean más. Lo importante es que me siento bien y cómodo acá".

Uno de los factores que no le posibilitó estar al Tate más arriba es la irregularidad. Quizás tuvo que ver las salidas y el recambio de jugadores, pero para el artillero la cosa será diferente en este semestre: "Lo hablamos, porque es una pregunta frecuente. Veníamos jugando juntos con un mismo grupo y luego hubo chicos que fueron bien vendidos y no pudimos tener la regularidad que queríamos. Creo que este año va a ser bueno e importante para nosotros".

"Mi mamá me decía que entrene despacio, pero tuve que hacer un trabajo interno para volver a entrenar con normalidad. Por ahora todo se va normalizando. Este deporte es así. De a poco voy a ir empezando a cabecear. Cuando entreno me olvido de lo que pasó", reconoció.

Nicolás Mazzola.jpg Prensa Unión

Asimismo, dijo que jugar dependerá de cómo lo vea el entrenador: "En las pretemporadas hay muchas cosas por definirse, quiero trabajar para ganarme un lugar y si después (Leonardo) Madelón decide otra cosa, estará bien".

En el cierre de la charla, se refirió al Mineiro, rival en la primera fase de la Copa Sudamericana. La ida será el 6 de febrero, a las 21.30, en el 15 de Abril, y la revancha el jueves 20, a la misma hora, en Belo Horizonte: "Justo nos tocó (risas). Es uno de los rivales más difíciles de la Copa y por eso también es un desafío lindo. No nos tocó pasar en la primera pero la pasamos bien. Nos quedamos con esa espina de poder superar la fase".