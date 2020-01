Unión trabaja con absoluta normalidad en el predio de Apand (Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada) en Mar del Plata con miras a un exigente inicio de calendario con la continuidad de la Superliga y la Copa Sudamericana midiéndose en la fase inicial ante Atlético Minerio de Brasil (la ida el 6 de febrero en Santa Fe y el 20 el desquite en Belo Horizonte).

Lo físico es lo primario, pero sin dejar de lado el contacto con el balón y pensando en el amistoso contra Alvarado de este sábado. Aunque paralelamente también se está en busca del armado del plantel, donde el entrenador Leonardo Madelón cree preciso sumar algunas piezas para cerrarlo.

Por el momento no hay caras nuevas, aunque se espera que el fin de semana llegue a La Feliz el extremo uruguayo Javier Cabrera, algo que fue reconocido por el propio DT en la última atención a la prensa. Hay varios frentes abordados, pero por ahora no hubo mayores avances a raíz de las altas pretensiones económicas, no solo de los fútbolistas sino también de los clubes.

Iván Rossi 1.jpg Gentileza Radio Agricultura de Chile

Algo normal, ya que el mercado más importante está en junio, cuando vencen la mayoría de los contratos. Amén de lo complejo que es acceder a información concreta por el hermetismo que hay en la comisión directiva, se conoció que haría un supuesto interés por el volante central de River, Ivan Rossi.

Terminó jugando en Colo Colo de Chile (seis partidos sin goles) y ahora debe retornar al club dueño de su pase. Tuvo su mejor versión cuando irrumpió en Banfield en 2015 (debutó en 2013), factor que le posibilitó llegar al Millonario, donde no pudo afianzarse. Fue así como pasó a Huracán, donde sí fue una herramienta importante.

Regresó al club de Núñez, donde no iba a ser considerado y por eso viajó para sumarse al club trasandino. El escenario bajo el comando de Marcelo Gallardo no cambió y por eso se busca una salida y Unión sería una alternativa potable. Tiene 26 años (1 November 1993) y características mixtas, ya que puede ser un medio de contención o de juego. Algo que llamó la atención de Madelón.

Aunque algunas fuentes indican que por ahora el jugador no estaría tan convencido de venir a Santa Fe. Además, no se sentiría a gusto con el sistema que despliega el Tate, en algo que sin dudas restaría chances. Aunque son solos rumores y no existe todavía algo totalmente avanzado.

Iván Rossi es un valor que interesa y solo resta esperar para ver si esto puede cristalizar o si hay que empezar a mirar para otro lado.