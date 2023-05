Oficialismo y oposición, frente a frente en Unión

"La reunión con la oposición será el jueves, creo el socio exige que nos agrupemos y solucionemos en conjunto. Plantearemos la regularización de la Asamblea, para aprobar Memoria y Balance, el año pasado pedimos que se acerquen y lo hicieron los especialistas, pedimos que se hagan las objeciones y no se hicieron, por eso queremos que se deje de politizarla. Las objeciones pueden ser públicas porque ya se conoce, pero si no hay objeciones el camino es aprobarlo, y si creen que el camino es no aprobarlo para dañar a nuestra comisión, dañarán al club", manifestó el presidente de Unión, Luis Spahn, en diálogo con LT10 (AM 1020).

spahn presidente de union.jpg Jose Busiemi

Mientras que más adelante, el titular de Unión remarcó: "Luego pediremos una visión parcial sobre qué opinan para superar esta situación, estoy ilusionado en que en algún momento se haga un clic y se puedan dar las condiciones anímicas y de conjunto para que encontremos los resultados, estamos en una situación complicada pero haciendo un esfuerzo, pagaremos un avión para que viajen a Santiago del Estero".

LEER MÁS: Luis Spahn sobre las coronas de flores en la sede: "No son más que marginales amparados en la noche"

No trascendió hora y lugar del encuentro entre el oficialismo y la oposición, donde una de las agrupaciones, como Tate Campeón conducida por Marcelo Martín emitió un comunicado para detallar la postura que llevará a la reunión, mientras que Más Unión de Leonardo Simonutti y Glorioso 89 de Carlos Ghisolfo dicen no tener precisiones todavía del cónclave.