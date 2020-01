¿Quién es Luna Diale, la nueva apuesta de Unión?

El plantel de Unión está llevando adelante los últimos entrenamientos en Mar del Plata, luego de exigentes turnos de trabajo y dos amistosos contra Alvarado y Quilmes, respectivamente.

Luego de intensas negociaciones, el volante central Sebastián Assis y el delantero Javier Cabrera se sumaron en el inicio de la semana a un plantel de Madelón que busca la puesta punto y todavía no está cerrado.

Ni bien terminó el último partido del Tate, en el mismo vestuario de Talleres, de aquella cifra inicial del DT (ocho incorporaciones), el propio estratega habló entre cuatro y cinco nombres nuevos para completar la temporada local y afrontar la Sudamericana 2020.

Se sabe que el mercado de pases, en el marco de una economía nacional que no puede enderezarse, trajo pocas novedades en los participantes de la elite. De hecho algunos clubes como Arsenal o Atlético Tucumán no sumaron ningún futbolista.

Y con el correr de los días, desde el mismo mundo rojiblanco, se encargaron de expresar que no llegará a la Avenida López y Planes ningún apellido rutilante. En Assis se encontró a un mediocampista que viene de ser destacado en el fútbol uruguayo.

Por su parte, con Cabrera se pretendió tener una herramienta más en el ataque, donde dicho sea de paso, en estos amistosos el equipo tatengue demostró estar lejos de lo deseado, sin poder marcar incluso ningún gol en la ciudad balnearia.

Ya desde un tiempo a esta parte, en el último proceso de Madelón como DT de Unión se buscó en el ascenso o bien en clubes que tienen jóvenes con contrato y no son tenidos en cuenta.

Por eso esta ronda de pases traería dos futbolistas que tienen condiciones pero están tapados en Boca. Uno es Ezequiel Cañete, y el otro que comenzó a tomar color en las últimas horas es Mauro Luna Diale.

Este delantero nació en Merlo, el 26 de abril de 1999. Comenzó a jugar baby fútbol en Social Parque y Ramón Maddoni lo descubrió y lo llevó a Boca. En 2017 firmó su primer contrato, cuando Barros Schelotto era el técnico, pero solamente disputó algunos minutos en amistosos y no llegó a debutar de manera oficial.

Fue cedido a Cerro Largo de Uruguay a principios de 2019, donde compartió equipo con Assis y ganó ese protagonismo que no iba a tener en Boca. "Jugué de nueve pero ahora voy por ahora, me siento cómodo como extremo. Me identifico mucho con el juego de Pavón", expresó Luna Diale, quien llegaría el lunes a Santa Fe, a préstamos sin cargo para probar suerte en el Tate.