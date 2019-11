Spahn "La oposición quiere destruir al club"

Luis Spahn habló este jueves en conferencia de prensa, la misma se llevó a cabo en la sala de conferencias del club rojiblanco, habitualmente donde Leonardo Madelón habla después de los partidos. Al presidente rojiblanco lo acompañaron Jorge Molina, Edgardo Zin, Fabián Brasca y Rafael Pérez Del Viso.

El máximo directivo no se guardó nada en una extensa conferencia de prensa que tuvo una duración de una hora y en donde disparó con munición gruesa, sobre todo a la oposición y también al periodismo.

Spahn arrancó la conferencia con una alocución de media hora y luego sí fue respondiendo las distintas preguntas que se le hicieron, sobre lo que había manifestado anteriormente.

"Nos urge llevar tranquilidad, en virtud de comentarios que tienden a desprestigiar a mi persona y a la Comisión Directiva intentanto debilitar la gestión. Se habló muchísimo de los subsidios, se completaron los expedientes sin que haya que pagarle un peso a la Provincia. Es una mancha que nos quisieron pegar, no se pagó ni se pagará dinero a la provincia por estos expedientes", comenzó diciendo

"Estamos con un ligero atraso con los pagos, pero lo normalizaremos, temporalmente mi familia decidió no hacer aportes. esta situación nos hace responsables, pero tiene un origen en el flujo de ingresos programados, que no nos pagaron en el tiempo planificado, pero eso está en vías de solución", aclaró Spahn.

En cuanto al trabajo de la auditoría expresó: "La auditoría no está funcionando, ya que está teñida de tintes politicos y lejos de la gestión. No es importante a quien se le debe, sino lo que el club debe. La auditoría está limitada por esta seudo oposición que produjo denuncias falaces, como el allanamiento del 11 de septiembre donde se llevaron del club una cantidad de 25.000 a 30.000 hojas. Todos los años la cifra aportada fue superior a la cifra retirada, todos esos aportes fueron mayores, de los nueve ejercicios cerrados, todos tuvieron saldo positivo salvo dos".

Respecto a la polémica que se generó en una fiesta de egresados del IPEI en donde se escuchó la marcha sabalera dijo "Fue una fiesta privada, si bien no vemos con simpatía que haya ocurrido eso, fue decisión del disc jockey junto a un grupo de alumnos. Por cada alumno participaron de esa fiesta 10 mayores familiares y allegados. Lo que está mal es la agitación social que se produjo en las redes de algunos por llamarlos unionistas, como de una candidata a dirigente que calificó de Comisión del orto y que fue elegida por el 65% de los socios. Nosotros repudiamos los fascismos y dictaduras, no crearemos comisión de persecución de personas. En esa fiesta hubo alumnos que ingresaron a la escuela marzo del 2005 cuando nosotros no estábamos".

Y siguió: "Esta oposición que quiere destruir el club no tiene la capacidad de valorar que nada tuvimos que ver con la incorporación de esos alumnos. De hecho en los últimos tiempos ampliamos la inscripción por más de 300 alumnos. En cada aula hay televisores de 50 pulgadas que sirve para tecnologizar la educación. Aires acondicionados nuevos Se pintaron espacios con nuestros colores, está el escudo del club en los uniformes y los actos de la institucion se le puso la bandera del club. Pero estos agitadores bardearon tanto en las redes sociales".

En otro tramo de la charla volvió a pegarle a la oposición: "Antes de las elecciones les crecían los colmillos, decían" tenemos 4 o 5 millones de dolares por la venta de jugadores", empezaban a disfrutar de una fiesta. Ahora quieren que no se me reitengre un peso, quieren instalar la idea del aporte 0, algunos de esos firmantes tienen varias manchas y quieren ensuciarnos para parecer mas limpios, una especie de revanchismo electoral".

Respecto a los motivos que lo llevaron a brindar esta conferencia de prensa argumentó: "La gente en la calle me dice "no te vayas, te apoyamos", hay preocupación por estas noticias que se vierten y era necesario aclararlas, este manejo va a dañar a la institución. Tengo una profunda preocupación, porque luego que una clara victoria democrática en vez de sumarse a trabajar, desde la descalificación y la mentira pueden mellar al club. Hay que darle un corte y somos conscientes que deberiamos dar mas información sobre la gestión, así la gente está enterada de lo que hacemos".

spahn.jpg

Sobre el reclamo a Superliga por lo que adeuda San Lorenzo y Central explicó: "Los castigos que impone Superliga son una garantía de cobro, la situación es disímil, yo con San Lorenzo hablé con cinco dirigntes y con dos de Central y las deudas tienen distinto tiempo. Con Central sin llegar a Superliga, ya que tuvo gestos distintos. Con San Lorenzo por la campaña política de su presidente no encontramos respuestas, pero además el monto es tres veces mayor".

"Los montos de las ventas son 1.000.000 o 1.100.000 dólares por Britez, 1.000.000 por Zabala y 2.500.000 por los hermanos Pittón. Pero les digo a los hinchas que se queden tranquilos terminaremos un ejercicio en buenas condiciones económicas. Nos quedan cobrar un par de millones dólares y tenemos una bonanza a futuro, ya que vendimos con el dólar a un precio y ahora tiene otro y esta circunstancia nos dara 60 u 80 millones más de pesos".

Y de lo deportivo sentenció: "Evidentemente hay un proceso donde tuvimos un bache producto de la falta de conocimiento del plantel. Luego llegó un ciclo exitoso donde los jugadores supieron dar lo mejor en base a la concentración. Pero esos triunfos relajaron a algunos de estos titulares que habrán pensado que sin tanto esfuerzo podian conseguir resultados. Hay que reencauzar el andar del equipo y confiamos en Leo (Madelón) que es el especialista para hacerlo".