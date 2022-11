Una operación en la que el Tate acordó la compra el 60% del pase, en 600.000 dólares en cuotas. Por ahora, no se pudo cumplir con el primer pago por las restricciones de girar moneda extranjera al exterior. Esto genera un fuerte problema para el club guaraní, sumergido en una crisis económica y que habría deparado en una presentación para intentar cobrar.

• LEER MÁS: Unión, con la necesidad imperiosa de reforzar la defensa

Un jugador que arrancó a todas luces, pero luego cayó en la medianía general. Justamente en las últimas horas se conocieron detalles de algo que quizás pocos sabían: el Tate apareció justo cuando se lo llevaba otro equipo. Se trata de Sol de América, que perdió la categoría en el último campeonato.

Junior Marabel.jpg Sol de América tenía cerrado el arribo de Junior Marabel, pero la oferta de Unión lo impidió.

Asi lo reconoció el ahora renunciante mánager de la institución, Cristian Ruggeri, a Radio Versus por Universo 970 AM: "Sol de América no se fue al descenso por el último partido, se fue por la mala campaña realizada. Todos somos culpables. Yo me hago cargo de la contrataciones. En su momento tenía cerrado lo de Junior Marabel, pero apareció Unión y puso 600 mil dólares para llevárselo y ahí no podemos hacer nada", expresó.

• LEER MÁS: El presidente del Cali admitió el interés por Mele de Unión

El exgerente emitió un comunicado por las redes sociales confirmando su alejamiento: "Asumo mi total responsabilidad y espero que en un corto plazo el club Sol de América esté donde siempre debe estar, en la élite del fútbol paraguayo".