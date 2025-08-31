Un herido Unión buscará pisar fuerte en el Cilindro ante un Racing

Unión, que llega de quedar eliminado en Copa Argentina, pero con buenas cosechas en el Clausura, visitará a Racing, a las 21.15 en Avellaneda.

Este domingo, Unión afrontará una prueba de peso en el Torneo Clausura 2025, cuando visite a Racing en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El partido, correspondiente a la séptima fecha, se disputará desde las 21:15 con arbitraje de Nazareno Arasa y el control del VAR a cargo de Álvaro Carranza. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega entonado tras rescatar un empate 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, resultado que le permitió sostenerse en la zona media-alta de la tabla. Con 9 unidades, el Tatengue ocupa la séptima colocación y se mantiene expectante en la lucha por los primeros puestos del Grupo A.

En tanto que viene de un duro golpe como significó quedar eliminado de la Copa Argentina, tras caer por penales ante River en Mendoza.

El desafío en Avellaneda aparece como una gran oportunidad para Unión de seguir sumando y confirmar el buen momento futbolístico que atraviesa bajo la conducción de Madelón. La regularidad mostrada en estas primeras jornadas le da confianza al plantel, que buscará hacerse fuerte como visitante.

Cómo llega Racing al duelo ante Unión

En la vereda de enfrente, Racing llega golpeado tras la dura derrota sufrida en La Paternal, donde cayó 4-1 ante Argentinos Juniors. El conjunto de Gustavo Costas, que apenas acumula 4 puntos, se hundió en el último lugar de la tabla y está urgido de un triunfo que le permita levantar cabeza.

Con dos realidades distintas, el choque en el Cilindro promete intensidad: mientras Racing necesita cortar su crisis de resultados, Unión intentará ratificar su solidez para seguir prendido en la pelea grande del Clausura.

Formaciones de Racing y Unión

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios o Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Lucas Gamba o Cristian Tarragona.

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Joaquin Gil.

Horario: 21:15.

T.V: ESPN Premium.