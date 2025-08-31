Uno Santa Fe | Unión | Unión

Un herido Unión buscará pisar fuerte en el Cilindro ante un Racing

Unión, que llega de quedar eliminado en Copa Argentina, pero con buenas cosechas en el Clausura, visitará a Racing, a las 21.15 en Avellaneda.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 09:05hs
Un herido Unión buscará pisar fuerte en el Cilindro ante un Racing

Prensa Unión

Este domingo, Unión afrontará una prueba de peso en el Torneo Clausura 2025, cuando visite a Racing en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El partido, correspondiente a la séptima fecha, se disputará desde las 21:15 con arbitraje de Nazareno Arasa y el control del VAR a cargo de Álvaro Carranza. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Cómo llega Unión al duelo en Avellaneda

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega entonado tras rescatar un empate 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, resultado que le permitió sostenerse en la zona media-alta de la tabla. Con 9 unidades, el Tatengue ocupa la séptima colocación y se mantiene expectante en la lucha por los primeros puestos del Grupo A.

LEER MÁS: Leonardo Madelón, con varias incógnitas en Unión para visitar a Racing

En tanto que viene de un duro golpe como significó quedar eliminado de la Copa Argentina, tras caer por penales ante River en Mendoza.

El desafío en Avellaneda aparece como una gran oportunidad para Unión de seguir sumando y confirmar el buen momento futbolístico que atraviesa bajo la conducción de Madelón. La regularidad mostrada en estas primeras jornadas le da confianza al plantel, que buscará hacerse fuerte como visitante.

Cómo llega Racing al duelo ante Unión

En la vereda de enfrente, Racing llega golpeado tras la dura derrota sufrida en La Paternal, donde cayó 4-1 ante Argentinos Juniors. El conjunto de Gustavo Costas, que apenas acumula 4 puntos, se hundió en el último lugar de la tabla y está urgido de un triunfo que le permita levantar cabeza.

LEER MÁS: Vence el plazo y Unión finalmente no sumará más incorporaciones

Con dos realidades distintas, el choque en el Cilindro promete intensidad: mientras Racing necesita cortar su crisis de resultados, Unión intentará ratificar su solidez para seguir prendido en la pelea grande del Clausura.

Formaciones de Racing y Unión

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios o Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Lucas Gamba o Cristian Tarragona.

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Joaquin Gil.

Horario: 21:15.

T.V: ESPN Premium.

Unión Racing Avellaneda
Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Maizon Rodríguez, el gran dolor de cabeza para Unión

Copa Argentina: Así quedaron los cruces de cuartos de final

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná