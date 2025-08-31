Unión busca achicar la diferencia en el historial frente a Racing

Unión visitará a Racing desde las 21.15, en procura de achicar la diferencia en el historial, que tiene a varios y picantes últimos antecedentes.

Unión se prepara para un nuevo desafío en Avellaneda, donde intentará reencontrarse con la victoria tras el empate ante Huracán y, al mismo tiempo, recortar la diferencia en el historial frente a Racing. El Tatengue y la Academia jugarán desde las 21.15, en el marco de la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hasta el momento, Unión y la Academia se enfrentaron en 64 ocasiones en la máxima categoría del fútbol argentino . El registro favorece al conjunto de Avellaneda, que se impuso en 24 partidos , mientras que el “Tatengue” logró 17 triunfos y se registraron 25 empates .

LEER MÁS: Unión y Racing, con antecedentes dispares bajo el arbitraje de Nazareno Arasa

El último antecedente en el estadio Juan Domingo Perón se dio en el Torneo de la Liga 2024, con victoria local por 2-1. Sin embargo, el recuerdo más dulce para el conjunto santafesino fue también en Avellaneda: en la Copa de la Liga 2024, el equipo rojiblanco sorprendió con un triunfo 1-0 gracias al gol de Joaquín Mosqueira.

Embed

El último cara a cara entre Unión y Racing

El duelo más reciente se disputó el 20 de marzo de este año, en el estadio 15 de Abril. Aquella tarde, Unión cayó 1-0 con gol de Adrián Martínez a los 13 minutos del complemento.

LEER MÁS: Los convocados de Unión para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura

Ese partido también tuvo una incidencia particular: la expulsión del arquero Gabriel Arias en Racing, a los 27 minutos de la primera etapa.

Con estos antecedentes, Unión viajará a Avellaneda con la ilusión de sumar y acortar una diferencia histórica que todavía lo tiene en desventaja, pero con la confianza de que ya supo dar golpes importantes en el Cilindro.