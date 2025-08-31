Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión busca achicar la diferencia en el historial frente a Racing

Unión visitará a Racing desde las 21.15, en procura de achicar la diferencia en el historial, que tiene a varios y picantes últimos antecedentes.

31 de agosto 2025 · 09:55hs
Unión busca achicar la diferencia en el historial frente a Racing

Unión se prepara para un nuevo desafío en Avellaneda, donde intentará reencontrarse con la victoria tras el empate ante Huracán y, al mismo tiempo, recortar la diferencia en el historial frente a Racing. El Tatengue y la Academia jugarán desde las 21.15, en el marco de la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Unión y Racing, frente a frente

Hasta el momento, Unión y la Academia se enfrentaron en 64 ocasiones en la máxima categoría del fútbol argentino. El registro favorece al conjunto de Avellaneda, que se impuso en 24 partidos, mientras que el “Tatengue” logró 17 triunfos y se registraron 25 empates.

LEER MÁS: Unión y Racing, con antecedentes dispares bajo el arbitraje de Nazareno Arasa

El último antecedente en el estadio Juan Domingo Perón se dio en el Torneo de la Liga 2024, con victoria local por 2-1. Sin embargo, el recuerdo más dulce para el conjunto santafesino fue también en Avellaneda: en la Copa de la Liga 2024, el equipo rojiblanco sorprendió con un triunfo 1-0 gracias al gol de Joaquín Mosqueira.

Embed

El último cara a cara entre Unión y Racing

El duelo más reciente se disputó el 20 de marzo de este año, en el estadio 15 de Abril. Aquella tarde, Unión cayó 1-0 con gol de Adrián Martínez a los 13 minutos del complemento.

LEER MÁS: Los convocados de Unión para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura

Ese partido también tuvo una incidencia particular: la expulsión del arquero Gabriel Arias en Racing, a los 27 minutos de la primera etapa.

Con estos antecedentes, Unión viajará a Avellaneda con la ilusión de sumar y acortar una diferencia histórica que todavía lo tiene en desventaja, pero con la confianza de que ya supo dar golpes importantes en el Cilindro.

Unión Racing Clausura
Noticias relacionadas
los numeros de madelon en union: buena imagen, pero resultados que aun no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

union, con el sello madelon: un equipo solido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

maizon rodriguez, el gran dolor de cabeza para union

Maizon Rodríguez, el gran dolor de cabeza para Unión

copa argentina: asi quedaron los cruces de cuartos de final

Copa Argentina: Así quedaron los cruces de cuartos de final

Lo último

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Último Momento
Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21

Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná