Unión perdería la base del mediocampo el 30 de junio

En Unión de lo que más se habla en la actualidad es sobre quién será el nuevo técnico. Un tema trascendental, ya que es el que decidirá como se armará el próximo plantel, atendiendo a que el 30 de junio finalizan varios contratos. Hay algunos jugadores con los que ya se charló, pero no se puede avanzar hasta no tener la óptica del DT, que por ahora es algo que no deja certezas. La danza de nombre es cada vez más amplia y eso aumenta la incertidumbre. Por lo pronto, a fin de mes el Tate podría perder la base del mediocampo.

Casi todos los futbolistas manifestaron sus deseos de continuar, pero en muchos casos no depende de ellos. Pero el punto donde podría haber más bajas es en la zona de gestación. Jalil Elías terminó en buen nivel, pero debe retornar a Godoy Cruz. La idea es que siga, pero desde lo económico no resulta fácil. Por si fuera poco, Diego Martínez lo tendría en cuenta en el Tomba.

Jalil Elías.jpg Jalil Elías, otro de los contratos que termina, titular indiscutido en el mediocampo de Unión, debe volver a Godoy Cruz. Prensa Unión

El uruguayo Javer Méndez nunca pudo ganarse la confianza del hincha y, pese a que fue bancado por Leonardo Madelón, jamás convenció. En enero había acordado una extensión de su contrato y, como viene la mano, se alejaría de Santa Fe. En consonancia está Ezequiel Bonifacio, que arrancó siendo titular y en este 2020 perdió el puesto. La aparición de Javier Cabrera le hizo perder terreno y también es complicado que siga.

Javier Méndez q.jpg Javier Méndez fue titular para Leonardo Madelón en Unión, pero luego perdió su lugar. Es otro de los contratos que expira. Prensa Unión

Finalmente uno que es cantado que se marchará de Unión es Brahian Álvarez, que prácticamente no fue tenido en cuenta. Apenas un puñado de minutos que no le alcanzaron para demostrar lo que podía dar como volante por izquierda. Pertenece a Racing y no regresará.

Ezequiel Bonifacio 1.jpeg Ezequiel Bonifacio, otro de los contratos que termina, es otra de las opciones del mediocampo de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Los únicos que quedan son Mauro Luna Diale (no debutó), Ezequiel Cañete, Fernando Elizari, Emanuel Cecchini, Gabriel Carabajal y Sebastián Assis. Estos dos últimos son los únicos que podía alternar en la titularidad. Todos con tinte ofensivo. En pocas palabras, «Unión se quedaría sin opciones de contención».

Con la quita de los descensos se podría apostar por un proyecto con más valores de las inferiores, que facilitaría el campeonato económico. Pero una cosa es hacerlo con el soporte de una base y Unión se quedaría sin alternativas en un lugar clave del campo de juego, ni hablar cuando se trate de la recuperación. Un motivo más que lleva a una resolución respecto al nuevo DT.

Por ahora no hubo mayores novedades, pero el presidente Luis Spahn y sus colaboradores están prontos a confirmar lo que los hinchas están esperando: el flamante entrenador.