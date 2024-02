Zenón la rompe en Boca: ¿cuánto le quedó de su pase a Unión?

Kily González, preso de una idea que ya no le rinde a Unión

Boca aceleró con todo en el mercado de pases de verano, ya que era el gran objetivo de Juan Román Riquelme, y se terminó quedando con Kevin Zenón. Unión defendió con uñas y dientes su postura, en cuanto al ingreso de dinero, para dejarlo partir, lo que generó no solo una declaración subida de tono del jugador para con el presidente Luis Spahn, y del mismo presidente xeneize, con términos similares.

Lo concreto es que Kevin Zenón debutó en la primera fecha ante Platense, y fue la gran figura en pocos minutos en cancha. Incluso, asistió y tuvo la chance de convertir en la última jugada, pero su remate se fue apenas desviado. Luego, tomó la titularidad, siendo por una amplia superioridad el mejor jugador que tiene Boca en lo que va del 2024.

Y ante Central Córdoba se dio el lujo de gritar su primer tanto en Boca, y en La Bombonera. Primero definió bárbaro ante Andrés Mehring, pero Miguel Merentiel en la línea empujó la pelota, y le quitó su festejo. Sin embargo, tuvo revancha en el segundo tiempo, tras una gran jugada por derecha de Luis Advíncula, y con un zurdazo se llenó la boca de gol.

Luego del partido, Kevin Zenón fue elogiado por el mismo Juan Román Riquelme en la charla que mantuvo con TNT Sports, y en Unión comienzan a frotarse las manos como consecuencia de su gran presente, debido a que la explosión que está teniendo en Boca, con goles y grandes actuaciones, son mucho más llamativas en cuanto a la vidriera que lo que realizaba con la rojiblanca.

Si bien el año recién arranca, está claro que si Zenón mantiene este nivel será muy difícil para Boca poder retenerlo, y se le augura no solo la chance de estar en los Juegos Olímpicos con la Sub 23, sino que también sus rendimientos puedan despertar el interés de clubes del exterior, ya que tiene muchas cuestiones que son tentadoras, debido a que es zurdo, tiene velocidad, gran pegada y un talento al que no le pesó demostrar en uno de los clubes más grandes del país.

¿Qué negocio hizo Unión? El club hizo oficial la venta del 80% de los derechos económicos de Kevin Zenón a cambio de U$S 3.405.000, más el 25% de los derechos económicos del jugador Mauro Luna Diale (el Tatengue tendrá el 75% de la ficha) y el préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra del volante Simón Rivero. Así las cosas, desde la Avenida hay muchas expectativas en torno al 20% del pase que le quedó del correntino, ante la chance de una futura venta al exterior.