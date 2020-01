Después de una primera reunión en Buenos Aires entre la dirigencia de Colón y Atlético Tucumán por el defensor Bruno Bianchi que tuvo acuerdo, este martes por la mañana se produjo otro encuentro en busca de intentar concretar la negociación. Sin embargo, el saldo no solo no tuvo el final esperado sino que, además, estaría prácticamente caído.

Esto se deben a que el presidente José Vignatti estuvo en contacto con el titular Decano, Mario Leito, que rechazó la propuesta por el 50% del pase del zaguero que solicitó el entrenador, Diego Osella. Por el momento no estaría pactado un nuevo cónclave, presagiando que es muy probable que ya se empiecen a manejar otras alternativas.

bruno bianchi.jpg

Vale recordar que esta solicitud del DT viene de la mano de la decisión de Guillermo Ortiz de no jugar más en el Sabalero, que dicho sea de paso tiene una chance para ir a Talleres, pero no convence desde lo económico al club. Era sabiendo que los tucumanos no se la iban a hacer fácil, mucho más sabiendo que es un jugador indispensable para Ricardo Zielinski y encima capitán.

Se contempló la tratativa por el pedido del jugador, quien tendría todo acordado respecto a su salario –sería el doble de lo que gana actualmente–, pero no sería suficiente. Por lo que se pudo saber, Atlético pretendía 800.000 dólares limpios por el 50% que posee, cosa que Colón quizás podía acceder, pero en cuotas, algo que fue desestimado rápidamente.

"No vamos a recibir pagos en partes, solo queremos el dinero. No tuvimos un ofrecimiento concreto y por eso no avanzó en nada", reconoció Leito en diálogo con TyC Sports, en medio de la polémica por la posibilidad de postergar la reanudación de la Superliga.

Para este nuevo proceso, ya arribó para la zaga el uruguayo Rafael García, pero para Osella es imperioso tener otro valor con presencia como alternativa y, en caso de que no se reflote lo de Bianchi –no sería raro, ya que a fines de diciembre se había caído y volvió a escena–, la búsqueda irá por otro lado.

Solo resta esperar, pero como viene la mano, lo de Bianchi será un sueño sin cumplir para Osella.