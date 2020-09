Después de haber dejado atrás el coronavirus, Brian Fernández está de regreso en Colón entusiasmado y con las ilusiones renovadas. Si bien es cierto que el plantel empezó varias semanas antes a trabajar, el delantero debió quedar en aislamiento y el viernes pasado tuvo el alta para ponerse a la par. Un refuerzo para Eduardo Domínguez, ya que en este año solo había podido jugar un puñado de minutos ante Banfield. Por si fuera poco, son tantas sus ganas de jugar en el club del que es hincha que decidió con el corazón y acordó un nuevo contrato, bajando sus pretensiones ostensiblemente. Fue así como en las últimas horas rompió el silencio.

Precisamente tras todo lo sucedido, el nativo de barrio Yapeyú rompió el silencio en TyC y dio detalles del presente: "Estoy a cinco minutos del predio. Vivo en un country que está al lado. Así que estamos entrenando con todo, en doble turno en mi casa".

Quizás el dato para no pasar por alto es que prefirió hablar con un medio de Buenos Aires en lugar a uno de Santa Fe, que son habida cuenta los que están más pendientes. Algo que suena hasta reiterativo en Colón respecto a esto, donde se le da más prioridad cuando la comunicación es de Capital Federal. Un tema a solucionar.

En otro tramo de la entrevista, Brian Fernández relató cómo fueron sus días de cuidado: "Me quedé en casa. A lo primero, pregunté si podía entrenarme para que las horas pasen lo más rápido posible. Durante los primeros tres días, tras dar positivo, no pude hacer nada, pero después empecé a moverme con el profe Charly. Eso me ayudó un montón. Estuve casi 25 días hasta poder volver al club. Estoy contento de estar otra vez trabajando".

Brian Fernández 1.jpg Brian Fernández rompió el silencio y contó sus sensación tras curarse de coronavirus. Prensa Colón

"Yo me sentía mal y como justo era día de estudios en Colón, le dije al profe que sería mejor no ir para evitar problemas mayores por el resto de mis compañeros. Entonces le comenté que prefería ir el lunes a hacerme estudios de manera particular y resultó que tenía coronavirus. Si iba esa vez podía haber contagiar al resto", agregó.

Pero la historia no quedó solo ahí: "Tenía fiebre, dolor de cabeza, mareos y dolor de cuerpo. No tenía apetito y eso hizo que el club se pusiera en alerta. El primer estudio dio negativo, algo que les pareció raro a los médicos por los síntomas. Fue así como vinieron otros médicos y en el segundo test di positivo. Era lo que me faltaba (risas). Es increíble. Todas me pasaron. Sinceramente no lo podía creer".

En el final de la charla, Brian Fernández admitió los nuevos términos que arregló en Colón: "Con todo esto, tuvimos que ajustar algunas cositas y arreglamos un nuevo contrato. Fue algo que se dio de la mejor manera. Bajé muchísimo mi salario. Tenía un salario importante y lo tuve que rebajar. Mi propósito es hacer las cosas bien en Colón, terminar el torneo de la mejor manera y ver qué pasa más adelante".