Colón defiende la punta ante Racing de Córdoba con un historial ampliamente favorable

Colón tiene la gran chance de cortarse en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional, ante un Racing de Córdoba con el que nunca perdió.

En un contexto que lo tiene como protagonista, Colón afrontará este domingo desde las 19 un compromiso clave frente a Racing de Córdoba en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional. El Sabalero buscará quedar como único líder y ratificar su levantada, apoyado en un presente sólido y en antecedentes que le sonríen.

El equipo santafesino llega en alza luego de golear 3-0 a San Miguel, resultado que significó su segunda victoria consecutiva y que reafirma su fortaleza en condición de local, donde ya había superado a Acassuso. En ese escenario, el conjunto rojinegro empieza a construir una identidad que lo posiciona como serio aspirante dentro de la zona.

En contrapartida, Racing de Córdoba viene de un traspié inesperado: cayó 2-0 ante Ciudad Bolívar en su casa y dejó pasar la chance de prenderse en lo más alto. Por eso, su visita a Santa Fe aparece como una prueba exigente, pero también como una oportunidad para reposicionarse.

Números que marcan tendencia para Colón

Si bien no se trata de un enfrentamiento habitual, el historial entre ambos equipos deja en evidencia una clara supremacía de Colón.

Colón festejo Colón viene de dos victorias al hilo como local, donde se mantiene invicto en lo que va del torneo de la Primera Nacional. Prensa Colón

En total, se midieron en ocho oportunidades oficiales, con cuatro triunfos para el Sabalero y cuatro empates. Racing, hasta el momento, no logró imponerse en este duelo.

En Santa Fe, dominio rojinegro

La ventaja se acentúa cuando el cruce se desarrolla en el Brigadier López. Allí, Colón ganó tres de los cuatro partidos que disputaron, mientras que el restante terminó igualado, manteniendo el invicto como local ante la Academia cordobesa.

El primer antecedente entre ambos se registró el 10 de septiembre de 1967 (empate 1-1), mientras que el último duelo fue el 5 de febrero de 1993, con triunfo de Colón por 1-0.

Más que tres puntos

El partido no solo pondrá en juego unidades importantes para la tabla, sino también la posibilidad de consolidar tendencias. Colón intentará hacer pesar su presente y su historia reciente en este cruce, mientras que Racing irá por el golpe que le permita cortar la racha adversa y volver a meterse en la conversación.

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En un torneo donde la regularidad es determinante, el Sabalero sabe que en casa no puede dejar puntos en el camino. Y este domingo tendrá una nueva oportunidad para demostrarlo.