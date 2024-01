Vélez volvería a la carga por un Garcés que sigue sin entrenar tras caerse lo de Alavés

Hoy no asoma con chances de reflotarse, a punto tal que el colombiano Yerry Mina ya suena por el elenco español, que precisa un zaguero. Ahora será cuestión de ver qué pasos se toman, porque no hay otras ofertas por el jugador, que quiere irse al exterior.

Así las cosas, sigue siendo de Colón, pero igual no se presentó este lunes a las prácticas del plantel en el predio 4 de Junio. Esto sigue generando dudas, atendiendo a que la idea sigue siendo salir, porque perderá valor y, además, pretende progresar y en la Primera Nacional no lo haría.

Facundo Garcés.jpg Tras caerse su pase al Alavés, Facundo Garcés no volvió a entrenar con Colón. Prensa Colón

Esto paró las antenas de Vélez, que habría reactivado sondeos con la representación del marcador central. Solo se podría aspirar a un préstamo, pero Colón solo piensa en venderlo. Incluso antes que se conociera esta propuesta de Alavés se hizo un intento formal por parte del Fortín, que fue rechazado.

Pero no sería el único interesado, sino también Independiente, por informaciones que traen espacios partidarios. Que haya un grande detrás suele pesar, por más que esté inhibido. En Argentina la realidad es que nadie puede pagar lo que pide Colón, pero a esta altura se comenzará a analizar todo.

Por ahora, no hay intimación para Facundo Garcés, pero no sería extraño si no cambia su postura.