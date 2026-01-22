Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Mientras el plantel de Colón se encuentra en Uruguay disputando amistosos, los dirigentes intentan cerrar a dos jugadores para puestos clave.

22 de enero 2026 · 13:06hs
Colón atraviesa días decisivos en el mercado de pases. Con la competencia cada vez más cerca, la dirigencia rojinegra, junto al cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán, acelera gestiones para cerrar incorporaciones en sectores clave del equipo. La búsqueda está claramente marcada: un defensor central zurdo y un mediocampista mixto, posiciones que aún no lograron cubrirse.

Rasmussen, el zaguero que desvela a Medrán para Colón

El principal apuntado para reforzar la zaga es Federico Rasmussen, defensor que pertenece a Godoy Cruz de Mendoza y que reúne el perfil pretendido por el entrenador sabalero. Su nombre no es nuevo en Santa Fe, pero en las últimas horas las conversaciones volvieron a tomar fuerza.

LEER MÁS: Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Rasmussen es el central zurdo que Medrán considera ideal para completar la última línea. A su favor juega el conocimiento previo con Pier Barrios, con quien compartió plantel en el Tomba, un detalle que el cuerpo técnico valora para acelerar la adaptación.

Sin embargo, la negociación no es sencilla. Godoy Cruz —que también disputará la Primera Nacional— pretende una cifra elevada por el 50% de la ficha, condición que complica la operación. Además, el propio futbolista mantiene la expectativa de seguir en Primera División, lo que obliga a Colón a redoblar esfuerzos para seducirlo.

Federico Rasmussen estaría cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de Colón.

Federico Rasmussen estaría cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de Colón.

En ese contexto, tanto Medrán como Diego Colotto empujan la negociación, respaldados por el trabajo interno de Barrios, quien busca convencer al defensor de sumarse al proyecto rojinegro.

Un recorrido con experiencia y rodaje reciente

Nacido el 4 de marzo de 1992 en Coronel Dorrego, Rasmussen se formó en Lanús, aunque su carrera tomó impulso en el ascenso. Pasó por Flandria y Tiro Federal, hasta consolidarse en Guillermo Brown, donde dio el salto a la Primera Nacional.

Luego tuvo una experiencia en el fútbol mexicano y regresó al país para debutar en Primera con Sarmiento de Junín. Desde 2023 defiende los colores de Godoy Cruz, con participación en torneos de AFA y Copa Sudamericana, sumando minutos que lo posicionan como una opción inmediata, sin largos tiempos de adaptación. Además, cuenta con el antecedente de haber integrado la Selección Argentina Sub-17 que disputó el Mundial 2009.

Mientras se insiste por Rasmussen, en el radar de Colón no se descarta la posibilidad de reactivar la alternativa de Agustín Bravo, actualmente en Instituto de Córdoba, aunque su pase pertenece a Rosario Central. Una carta que podría volver a jugarse si las negociaciones principales no llegan a buen puerto.

Kevin López, el volante que podría llegar a Colón

En paralelo, Colón habría avanzado de manera decidida por Kevin López, mediocampista de 23 años, apuntado para cubrir la salida de Nicolás Talpone. El volante quedó liberado de Atlético Tucumán tras el vencimiento de su contrato el pasado 31 de diciembre, aunque su situación contractual agrega complejidad.

LEER MÁS: Julián Marcioni: "Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso"

El pase de López pertenece a Independiente, con vínculo vigente hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier acuerdo dependerá de la postura que adopte Gustavo Quinteros, quien deberá definir si lo tendrá en cuenta. Incluso, semanas atrás, el propio futbolista había expresado su deseo de pelear un lugar en el Rojo.

Kevin López, el volante mixto que estaría a un paso tras la partida de Nicolás Talpone de Colón.

Con varias gestiones en simultáneo y negociaciones abiertas, en Colón saben que las próximas horas pueden ser determinantes. Tanto por Rasmussen como por López, el Sabalero intenta dar los últimos golpes de un mercado que apunta a equilibrar el plantel y darle a Medrán las piezas que considera indispensables para encarar la temporada.

