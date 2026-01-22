Uno Santa Fe | Colón | Colón

Julián Marcioni: "Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso"

Julián Marcioni habló en plena pretemporada de Colón en Uruguay. Destacó el grupo que se está formando y explicó por qué eligió ponerse la rojinegra.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 10:39hs
Julián Marcioni: Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso

Prensa Colón

En medio de la pretemporada que Colón lleva adelante en Paysandú, Julián Marcioni tomó la palabra tras el triunfo 2-0 ante Miramar Misiones y en la antesala del segundo amistoso de la Serie Río de la Plata frente a Paysandú FC. Dejó definiciones claras sobre el momento del equipo, su decisión de sumarse al Sabalero y el objetivo que todos persiguen.

Buenas sensaciones en el inicio de Colón

Marcioni resaltó el valor del primer ensayo, más allá de tratarse de un partido preparatorio. “Hay que ir poniéndose a punto y conociéndose entre nosotros, que es lo más importante”, explicó en diálogo con RTS Medios, aunque remarcó un aspecto clave del trabajo que se viene realizando: “El estado físico que estamos teniendo es fundamental y sirve para todo el año”.

LEER MÁS: Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Con un mercado de pases activo y varios refuerzos incorporados, el mediocampista destacó el clima interno. “Estamos formando un muy buen grupo, y los grupos logran cosas importantes”, señaló.

Embed

En ese sentido, valoró que el retraso del inicio del torneo —previsto ahora para el 14 de febrero— permita seguir ajustando detalles: “Este tiempo sirve para seguir conociéndonos y mejorar el funcionamiento”.

La elección de Colón

Marcioni fue una de las figuras de Patronato en la última temporada y tenía opciones para continuar su carrera, pero fue claro al explicar su decisión: “La elección fue futbolística. Colón es un club muy grande, siempre va a ser candidato a ascender y eso fue lo que yo quería”.

Con ambición, agregó: “Ojalá podamos lograr el ansiado ascenso, sería ponerle la frutillita al postre”.

Sociedad con Bonansea

El volante también se refirió a su llegada junto a Alan Bonansea, goleador con quien compartió equipo en Patronato. “Siempre es bueno encontrarte con jugadores con los que te entendiste bien. Hablamos en las vacaciones, pero cada uno toma decisiones pensando en su futuro, y el mejor futuro para los dos parecía ser Colón”, confesó.

Sobre su rol en el equipo, Marcioni se mostró abierto a las necesidades del entrenador. “Me siento cómodo en todo el frente de ataque. Ahora me está tocando jugar más como volante, pero ya lo hice en otros clubes. Donde el técnico me necesite, voy a cumplir”, afirmó.

image
Juli&aacute;n Marcioni es una de las nuevas caras de Col&oacute;n para el Torneo de la Primera Nacional.

Julián Marcioni es una de las nuevas caras de Colón para el Torneo de la Primera Nacional.

Además, destacó la variedad del plantel: “Hay jugadores que conocen bien la categoría y eso permite adaptarse a distintos esquemas. Es un punto a favor”.

Candidatura y respaldo del hincha

Consultado por el rótulo de candidato, el mediocampista no esquivó el tema: “Creo que vamos a ser grandes candidatos, pero hay que demostrarlo con hechos y no con palabras”.

LEER MÁS: Brian Negro rescindió con Colón y jugará en Mushuc Runa

Por último, contó cómo fue el primer contacto con la gente: “El hincha de Colón es muy pasional, siempre te desea suerte. Trataremos de estar a la altura y hacer que Colón vuelva a ganar”.

Colón continúa su preparación en Uruguay con ilusión renovada, un plantel reforzado y la convicción de que el camino al objetivo empieza a construirse desde estos primeros pasos.

Colón Julián Marcioni Uruguay
Noticias relacionadas
tras un pobre paso por colon, nicolas fernandez se incorporo a deportivo maipu

Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

colon tiene nuevo dia para visitar a central norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

medran ya prepara el segundo amistoso de colon ante paysandu fc con posibles cambios

Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

leonel picco se va a brasil y colon celebra un sustancial redito economico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Lo último

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Último Momento
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Ovación
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas 7s tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"