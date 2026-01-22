Julián Marcioni: "Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso"

Julián Marcioni habló en plena pretemporada de Colón en Uruguay. Destacó el grupo que se está formando y explicó por qué eligió ponerse la rojinegra.

En medio de la pretemporada que Colón lleva adelante en Paysandú, Julián Marcioni tomó la palabra tras el triunfo 2-0 ante Miramar Misiones y en la antesala del segundo amistoso de la Serie Río de la Plata frente a Paysandú FC. Dejó definiciones claras sobre el momento del equipo, su decisión de sumarse al Sabalero y el objetivo que todos persiguen.

Marcioni resaltó el valor del primer ensayo, más allá de tratarse de un partido preparatorio. “Hay que ir poniéndose a punto y conociéndose entre nosotros, que es lo más importante”, explicó en diálogo con RTS Medios , aunque remarcó un aspecto clave del trabajo que se viene realizando: “El estado físico que estamos teniendo es fundamental y sirve para todo el año”.

LEER MÁS: Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Con un mercado de pases activo y varios refuerzos incorporados, el mediocampista destacó el clima interno. “Estamos formando un muy buen grupo, y los grupos logran cosas importantes”, señaló.

Embed

En ese sentido, valoró que el retraso del inicio del torneo —previsto ahora para el 14 de febrero— permita seguir ajustando detalles: “Este tiempo sirve para seguir conociéndonos y mejorar el funcionamiento”.

La elección de Colón

Marcioni fue una de las figuras de Patronato en la última temporada y tenía opciones para continuar su carrera, pero fue claro al explicar su decisión: “La elección fue futbolística. Colón es un club muy grande, siempre va a ser candidato a ascender y eso fue lo que yo quería”.

Con ambición, agregó: “Ojalá podamos lograr el ansiado ascenso, sería ponerle la frutillita al postre”.

Sociedad con Bonansea

El volante también se refirió a su llegada junto a Alan Bonansea, goleador con quien compartió equipo en Patronato. “Siempre es bueno encontrarte con jugadores con los que te entendiste bien. Hablamos en las vacaciones, pero cada uno toma decisiones pensando en su futuro, y el mejor futuro para los dos parecía ser Colón”, confesó.

Sobre su rol en el equipo, Marcioni se mostró abierto a las necesidades del entrenador. “Me siento cómodo en todo el frente de ataque. Ahora me está tocando jugar más como volante, pero ya lo hice en otros clubes. Donde el técnico me necesite, voy a cumplir”, afirmó.

image Julián Marcioni es una de las nuevas caras de Colón para el Torneo de la Primera Nacional.

Además, destacó la variedad del plantel: “Hay jugadores que conocen bien la categoría y eso permite adaptarse a distintos esquemas. Es un punto a favor”.

Candidatura y respaldo del hincha

Consultado por el rótulo de candidato, el mediocampista no esquivó el tema: “Creo que vamos a ser grandes candidatos, pero hay que demostrarlo con hechos y no con palabras”.

LEER MÁS: Brian Negro rescindió con Colón y jugará en Mushuc Runa

Por último, contó cómo fue el primer contacto con la gente: “El hincha de Colón es muy pasional, siempre te desea suerte. Trataremos de estar a la altura y hacer que Colón vuelva a ganar”.

Colón continúa su preparación en Uruguay con ilusión renovada, un plantel reforzado y la convicción de que el camino al objetivo empieza a construirse desde estos primeros pasos.