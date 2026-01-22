Uno Santa Fe | Colón | Colón

Versiones cruzadas sobre lo que debe recibir Colón por Leonel Picco

Desde Colón se entiende que Colón debe recibir un monto que no coincide con lo que sostiene Platense en torno al pase de Leonel Picco, quien jugará en Remo FC.

22 de enero 2026 · 11:51hs
Colón volverá a recibir una bocanada de aire fresco en materia económica en los próximos días. Aunque no fue protagonista directo de la operación, el club rojinegro se verá beneficiado por la transferencia de Leonel Picco a Remo FC, equipo que milita en el fútbol de Brasil, en una negociación cerrada por Platense.

La entidad de Vicente López acordó la venta del 100% del pase del volante en una cifra cercana a los 1.800.000 dólares. En ese escenario, Colón conserva un 30% de los derechos económicos, por lo que le corresponden 540.000 dólares brutos, un monto más que significativo para las arcas sabaleras, más allá de los descuentos impositivos que se aplicarán.

Un ingreso que no se limita al porcentaje del pase

El beneficio para Colón no se agota únicamente en ese porcentaje. Platense mantiene una deuda pendiente con la institución santafesina correspondiente a la compra del resto de la ficha de Picco. Inicialmente, ese monto rondaría los 300.000 dólares, aunque desde Buenos Aires trascendió que la cifra final sería menor.

Leonel Picco jugar&aacute; en Remo FC de Brasil, y desde Col&oacute;n se espera un importante monto desde Platense.

Leonel Picco jugará en Remo FC de Brasil, y desde Colón se espera un importante monto desde Platense.

Según estas versiones, la deuda estaría compuesta por tres documentos de 50.000 dólares, es decir, 150.000 dólares, lo que llevaría el total a percibir por Colón a una suma cercana a los 700.000 dólares brutos. En el escenario más amplio, entre el porcentaje del pase y la deuda original, el ingreso podría alcanzar los 840.000 dólares, cifra que, una vez descontados impuestos, quedaría por encima de los 620.000 dólares netos (si el monto es el que entiende Colón).

Un alivio necesario para las finanzas de Colón

Más allá de la precisión final de los números, lo concreto es que el dinero que ingresará por Picco será determinante para Colón, que atraviesa un contexto económico exigente. La dirigencia deberá afrontar compromisos inmediatos, entre ellos la devolución del dinero correspondiente a la inhibición y otras deudas acumuladas.

Además, el club tiene pendientes otros cobros importantes, como la cuota de 160.000 dólares por la venta de Alan Forneris a Racing y 50.000 dólares por el préstamo de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto, ingresos que también contribuirán a ordenar las cuentas.

En un mercado de pases que no siempre ofrece buenas noticias, Colón encuentra motivos para sonreír. La salida de Leonel Picco al exterior, aunque indirecta, representa un respaldo económico clave para encarar el presente con algo más de oxígeno.

