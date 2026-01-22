Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ezequiel Medrán metería mano en Colón para el amistoso ante Paysandú FC

El DT de Colón, analiza hacer varios cambios para el segundo amistosos de la Serie Río de La Plata ante Paysandú FC en Parque Artigas

22 de enero 2026 · 15:22hs
Ezequiel Medrán metería mano en Colón para el amistoso ante Paysandú FC

Colón afrontará este viernes, desde las 20, en Parque Artigas, su segundo compromiso en la Serie Río de La Plata contra Paysandú FC y todo indica que Ezequiel Medrán aprovechará la ocasión para realizar modificaciones. Todo con la idea de seguir sumando rodaje en plena preparación.

En relación al encuentro disputado frente a Miramar Misiones, el entrenador metería mano en la formación. Las primeras señales aparecieron en el ensayo interno del miércoles –triunfo ante una Selección de Paysandú 2-1–, donde Nicolás Thaller y Matías Godoy volvieron a ser parte del equipo, lo que abre la puerta a la inclusión de otros nombres.

Medrán probaría otros jugadores en Colón

Entre las alternativas que podrían tener su oportunidad aparecen Sebastián Olmedo y Lucas Cano, este último en buen momento tras convertir dos goles en los entrenamientos.

Matías Godoy podría salir en Colón tras sumar ya varios minutos.

Matías Godoy podría salir en Colón tras sumar ya varios minutos.

Incluso, no se descarta una rotación más amplia, con una alineación completamente distinta para observar en acción a futbolistas que acumularon pocos minutos. El escenario está dado, pero quizás Medrán apuesta por algo de la base que pinta para ser titular.

Como es habitual, Medrán mantiene el hermetismo y evita dar pistas sobre la alineación definitiva. Tras el compromiso ante el elenco uruguayo, Colón disputará el sábado su último amistoso interno y luego regresará a Santa Fe. El plantel tendrá descanso el domingo y retomará las tareas el lunes, ya con la mira puesta en la recta final de la pretemporada.

