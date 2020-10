Colón vuelve al trabajo atento a la mejora de dos jugadores

Ambos no pudieron estar en los ensayos por sendas lesiones: el delantero arrastraba una molestia en los aductores, en tanto el defensor, una de las caras nuevas en este nuevo proceso, tiene una dolencia en el isquiotibial de su pierna izquierda. Habrá que ver cómo están pensando en la continuidad de las tareas.

La idea era jugar un segundo amistoso. Había circulado el rumor que una posibilidad sería Atlético de Rafaela –este sábado se medió ante Patronato de local–, pero no está confirmado. Esto no quiere decir que pueda prosperar. De todas maneras, el DT Eduardo Domínguez apela a la competencia interna y por eso no ve la necesidad imperiosa de encontrar rivales. Si aparecen, mejor, siempre y cuando no haya que viajar.

Otro de los datos positivos de los cotejos ante el Canalla es que Luis Rodríguez mostró estar ya recuperado de su traumatismo en la rodilla. Jugó en el complemento del segundo partido y se lo notó despierto, aunque escaso de fútbol. Hoy no sería titular para el técnico, pero si una carta importante dependiendo las circunstancias.

Colón mostró rendimientos parejos ante Central, aunque queda claro que todavía falta para que el rendimiento sea el deseado. Recuperó contundencia, algo de lo que careció la pasada temporada con este novedoso 3-5-2 que implementa Eduardo Domínguez. Después del domingo de franco, el Sabalero vuelve al trabajo.