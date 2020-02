Colón y Utedyc siguen en "guerra" y podrían tomarse medidas en la previa del duelo ante Racing

En una situación que se reitera y en lugar de mejorar se agudiza, este lunes hubo un nuevo encuentro sin saldo positivo entre Colón y el gremio de Utedyc. En pocas palabras, es prácticamente "una guerra de opiniones" desde que está José Vignatti como presidente, ya que el conflicto se da en todo momento a punto tal de pasar a instancias legales.

"Es un tema que va a seguir sucediendo mientras yo esté. No pensamos ni remotamente lo que ellos pretenden. No acepto apretadas, extorsiones ni violencia. Nunca lo hice ni tampoco quiero que me lo hagan", expresó el titular sabalero en la previa del cotejo del sábado pasado ante Defensa y Justicia, evidenciando las distancias siderales que hay entre las partes.

Precisamente este lunes por la mañana hubo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por el reclamo de los empleados nucleados en la patronal ante los incumplimientos del convenio colectivo laboral (–acá lo que se pide–) por parte de la institución. Se esperaba que hubiera una propuesta, pero lo concreto es que Colón no presentó ninguna. Vale resaltar que estuvo representado por el abogado, Luis Hilbert.

Ante esto, desde el gremio se avisó que quedó "en libertad de acción" y por lo tanto realizarán "asambleas para determinar los pasos a seguir". Un motivo que enciende las alertas, ya que el viernes el elenco de Diego Osella recibirá al entonado Racing, que viene de ganar el clásico de Avellaneda de manera épica.

En los últimos meses siempre fue un tema de discusión los atrasos en los pagos de cada partido, que lógicamente generó mucho malestar en el personal, y paradójicamente en los dirigentes, que entendieron que son medidas desafortunadas. La cuestión es que esta historia escribe un nuevo capítulo todos los días y nunca tiene un final feliz.

Es complejo saber cuáles son los argumentos que exponen desde Colón ante esto, pero la realidad es que los trabajadores estarán solicitando algo que está establecido con antelación y nada que no corresponda. Quizás es lo que más llama la atención. ¿Se viene una medida de fuerza?

No sería extraño, ya que es la única forma que se encuentra para intentar tener atención. A final de 2019, Colón fue noticia nacional por, supuestamente, no pagar a tiempo los aguinaldos, por lo que todo va más allá de lo racional. Por lo pronto así está el escenario y todo pinta para que se den novedades en la previa del duelo ante la Academia en el estadio Brigadier López por la 20ª fecha de la Superliga.