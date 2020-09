En su momento se habló de la chance de jugar ante Talleres, pero la relación entre los clubes se habría resquebrajado tras los coqueteos por tentar a Tomás Chancalay, que todavía no renovó su contrato. De esta manera, la opción se cayó definitivamente, por lo menos pensando en el sábado. La otra era concretar algo con los equipos de Rosario o se pensó también Atlético de Rafaela, pero recién está empezando a practicar y no era viable.

Eduardo Domínguez dispuso amistosos internos para esta semana.

Si bien es cierto que Patronato es lo más cercano, viajar a otra provincia no sería del agrado por el momento para el cuerpo técnico. Entonces, al no haber rivales de jerarquía a la vista, Eduardo Domínguez prefirió armar un amistoso interno. Es muy probable que pueda darse en el estadio Brigadier López, aunque es algo que por ahora no pudo confirmarse.

El DT sabe que hay un plantel con variantes, además de los pibes que viene probando, por lo que no dudó en optar por jugar entrecasa, en el sentido más coloquial. En este sentido, hace algunos días ensaya con una formación, que sería la base para afrontar el torneo local. El sistema elegido sería el 3-5-2, aunque puede variar dependiendo las circunstancias.

Pensando en la próxima semana, sí la idea es gestionar algunos amistosos con Newell's o Rosario Central.

Hay algunos nombres casi seguros, pero hay puestos que por ahora generan interrogante. Uno de ellos sería el tercer volante interno (probó con Christian Bernardi, Santiago Pierotti y Facundo Farías) y el carrilero izquierdo (hoy está Eric Meza ante la lesión de Gonzalo Escobar, pero llegó Gonzalo Piovi como variante).

Arriba asoman Brian Fernández y Wilson Morelo, aunque la pretemporada de Tomás Sandoval tiene muy conforme a Eduardo Domínguez. Así que el sábado sería el día elegido. Después, sí pensando en la semana que viene, se podrían hacer gestiones para jugar con Rosario Central o Newell's. Colón apunta a sumar minutos y el DT Eduardo Domínguez va implementando su novedosa idea.