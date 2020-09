Eduardo Domínguez va recuperando jugadores en Colón

Hay versiones respecto a un posible choque ante Rosario Central para el sábado 10 de octubre, pero no estaría cerrado por el momento. Eso sí, para esta semana aún no hay nada. La idea del técnico es que, si se concreta alguno, sea en Santa Fe para evitar traslados.

Luis Rodríguez.jpg Luis Rodríguez está casi recuperado de la molestia en una de sus rodillas: Prensa Colón

Mientras tanto, Facundo Farías, que presentó un traumatismo en uno de sus tobillos ya está mejor y casi trabajando con normalidad. Rafael Delgado, que arrastraba una contractura que no le permitía exigirse del todo,. De todas maneras, había tranquilidad por que se sabía que no tenía algo de consideración.

En el caso de Luis Rodríguez, está mucho mejor de la molestia en una de sus rodillas ocasionada por un golpe hace una semana. Estuvo trabajando diferenciado y también comenzó ahora a incrementar la intensidad. También está casi recuperado, pero por la dudas se esperará un tiempo más.

Lucas Viatri.jpg Lucas Viatri es otro de los jugadores que evolucionó, en este caso de un desgarro. Gentileza Tenfield

Lucas Viatri está en la parte final de la recuperación de su desgarro, haciendo la salvedad que no pudo formar parte todavía de los ensayos futbolísticos. Vale enfatizar que todavía no se pudo arreglar la deuda. Por lo que se pudo saber, no cobra la totalidad del sueldo desde febrero y no estaría dispuesto a resignar nada. Las charlas continúan en pos de alcanzar el mejor acuerdo para todas las partes.

Es muy probable que Eduardo Domínguez vuelva a disponer en estos días de otros amistoso entre casa para seguir aceitando el 3-5-2. Más que nada para constatar si hay nuevas pruebas con otros jugadores. Sobre todo sabiendo que llegaron para reforzar al plantel el volante colombiano Yeiler Góez y el defensor Gonzalo Piovi.

Colón trabajará toda la semana por la mañana, con la posibilidad de un segundo turno en el estadio Brigadier López, tal como sucedió días atrás.